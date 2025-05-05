5 мая в 35-м туре чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграет с «Дженоа». Встреча на 37-тысячном «Луиджи Феррарис» начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.35 мск. Главный арбитр — Джузеппе Коллу из Кальяри.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

05 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)

«Милан» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На победу россонери можно поставить с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Дженоа» — за 4.50 (17%).

Два последних матча между этими командами завершились вничью. На то, что генуэзцы снова не уступят, котировка — 2.05.

Верите, что в этой встрече будет голевой ажиотаж? ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

В пяти предыдущих матчах с участием «Дженоа» не было обмена голами, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 1.95. Обратный исход оценен в 1.85.

Кто откроет счет в игре? Хозяева — 2.60, гости — 1.60, никто — 10.5.

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Милан»

«Милан» за четыре тура до завершения чемпионата Италии идет девятым в таблице и вряд ли поднимется выше, поэтому турнирных задач уже не имеет. То же самое можно сказать о «Дженоа», который занимает 13-ю позицию. При этом хозяева в последних матчах выглядят не лучшим образом: уступили в трех из пяти встреч и одержали лишь одну победу. Россонери же, наоборот, выиграли три из четырех предыдущих матчей (все — всухую), в том числе у «Интера» в полуфинале Кубка Италии. Генуэзцам красно-черные, которые идут на серии из трех побед в гостях, уступить не должны. При этом игра обязана получиться веселой, так как команды уже ни на что не претендуют и могут сыграть в свое удовольствие.

Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.35.