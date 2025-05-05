Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

5 мая, 06:15

«Дженоа» — «Милан»: россонери выиграют четвертый подряд матч в гостях?

Прогноз на матч серии А «Дженоа» — «Милан» 5 мая 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

5 мая в 35-м туре чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграет с «Дженоа». Встреча на 37-тысячном «Луиджи Феррарис» начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.35 мск. Главный арбитр — Джузеппе Коллу из Кальяри.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
05 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:2
Милан

«Милан» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На победу россонери можно поставить с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Дженоа» — за 4.50 (17%).

Два последних матча между этими командами завершились вничью. На то, что генуэзцы снова не уступят, котировка — 2.05.

Верите, что в этой встрече будет голевой ажиотаж? ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

В пяти предыдущих матчах с участием «Дженоа» не было обмена голами, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 1.95. Обратный исход оценен в 1.85.

Кто откроет счет в игре? Хозяева — 2.60, гости — 1.60, никто — 10.5.

Футболисты &laquo;Интера&raquo; празднуют победу в&nbsp;матче против &laquo;Вероны&raquo; (1:0).Огненный финиш сезона в серии А. Остались ли у «Интера» шансы догнать «Наполи»?

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Милан»

«Милан» за четыре тура до завершения чемпионата Италии идет девятым в таблице и вряд ли поднимется выше, поэтому турнирных задач уже не имеет. То же самое можно сказать о «Дженоа», который занимает 13-ю позицию. При этом хозяева в последних матчах выглядят не лучшим образом: уступили в трех из пяти встреч и одержали лишь одну победу. Россонери же, наоборот, выиграли три из четырех предыдущих матчей (все — всухую), в том числе у «Интера» в полуфинале Кубка Италии. Генуэзцам красно-черные, которые идут на серии из трех побед в гостях, уступить не должны. При этом игра обязана получиться веселой, так как команды уже ни на что не претендуют и могут сыграть в свое удовольствие.

Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.35.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Дженоа
ФК Милан
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реал» — «Сельта»: коэффициенты и где смотреть матч ла лиги 4 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

«Дженоа» — «Милан»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 5 мая 2025 года онлайн в прямом эфире