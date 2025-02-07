7 февраля на Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ сыграют «Динамо» и «Спартак». Московское дерби состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и стартует в 19.30 мск. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 19.00 мск, «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.

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07 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

По мнению аналитиков, у красно-белых больше шансов добиться победы: поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 3.20 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Выигрыш «Спартака» с форой (0) доступен за 1.58. Эта же опция на бело-голубых ждет вас за 2.40.

«Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.50. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок на то, что команда Деяна Станковича оформит больше 1.5 гола, представлен за 1.80. Это событие состоялось во всех трех дерби в первой половине сезона.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Команда Марцела Лички стартовала в Зимнем Кубке с поражения от «Краснодара» (0:1) и на этот раз рискует пропустить куда больше. Красно-белые отлично проявили себя в дерби с бело-голубыми в первой половине сезона: две победы плюс ничья, в каждой встрече оформили 2+ гола. Зимний Кубок РПЛ парни Деяна Станковича тоже начали результативно — обыграли «Краснодар» в яркой перестрелке (3:2). После этого спартаковцы провели товарняк с «Астаной», в котором разгромили соперника (4:1).

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше 1.5 мяча за 1.80.