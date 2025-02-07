Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

7 февраля 2025, 07:15

«Динамо» — «Спартак»: красно-белые забили бело-голубым восемь голов за три дерби в первой половине сезона

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Эль-Мехди Маухуб («Динамо»).
Фото Global Look Press

7 февраля на Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ сыграют «Динамо» и «Спартак». Московское дерби состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и стартует в 19.30 мск. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 19.00 мск, «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.

Товарищеские матчи. Клубы. .
07 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Динамо
0:1
Спартак

По мнению аналитиков, у красно-белых больше шансов добиться победы: поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 3.20 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Выигрыш «Спартака» с форой (0) доступен за 1.58. Эта же опция на бело-голубых ждет вас за 2.40.

«Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.50. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок на то, что команда Деяна Станковича оформит больше 1.5 гола, представлен за 1.80. Это событие состоялось во всех трех дерби в первой половине сезона.

Антуан Гризманн (&laquo;Атлетико&raquo;).«Атлетико» в этом сезоне не проигрывает топ-матчи. Парни Симеоне отберут у «Реала» первое место?

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Команда Марцела Лички стартовала в Зимнем Кубке с поражения от «Краснодара» (0:1) и на этот раз рискует пропустить куда больше. Красно-белые отлично проявили себя в дерби с бело-голубыми в первой половине сезона: две победы плюс ничья, в каждой встрече оформили 2+ гола. Зимний Кубок РПЛ парни Деяна Станковича тоже начали результативно — обыграли «Краснодар» в яркой перестрелке (3:2). После этого спартаковцы провели товарняк с «Астаной», в котором разгромили соперника (4:1).

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше 1.5 мяча за 1.80.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ставки
Читайте также
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Мишустин сообщил о выделении 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным
Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании западным странам
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FONBET и ПОДА подписали соглашение о сотрудничестве

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире