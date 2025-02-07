7 февраля «Динамо» встретится со «Спартаком» на Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ. Московское дерби пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Начало — в 19.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.

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07 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Специалисты отдали предпочтение «Спартаку»: взять победу команды Деяна Станковича можно с коэффициентом 2.10, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш бело-голубых — за 3.20 (31%).

Опцию «обе забьют» оценили в 1.50, обратный рынок — в 2.50. Соперники огорчили друг друга в двух последних встречах.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Непоражение парней Марцела Лички представили с котировкой 1.75.

«Динамо» отличилось дважды за 90 минут в двух дерби подряд. Индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола дали за 2.35.

Наиболее вероятный счет матча, по версии экспертов, — 1:1. Такой результат предложили за 8.00.