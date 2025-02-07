Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

7 февраля 2025, 14:15

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press

7 февраля «Динамо» встретится со «Спартаком» на Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ. Московское дерби пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Начало — в 19.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.

Товарищеские матчи. Клубы. .
07 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Динамо
0:1
Спартак

Специалисты отдали предпочтение «Спартаку»: взять победу команды Деяна Станковича можно с коэффициентом 2.10, вероятность такого итога — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (26%), выигрыш бело-голубых — за 3.20 (31%).

Опцию «обе забьют» оценили в 1.50, обратный рынок — в 2.50. Соперники огорчили друг друга в двух последних встречах.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Эль-Мехди Маухуб (&laquo;Динамо&raquo;).«Динамо» — «Спартак»: красно-белые забили бело-голубым восемь голов за три дерби в первой половине сезона

Непоражение парней Марцела Лички представили с котировкой 1.75.

«Динамо» отличилось дважды за 90 минут в двух дерби подряд. Индивидуальный тотал бело-голубых больше 1.5 гола дали за 2.35.

Наиболее вероятный счет матча, по версии экспертов, — 1:1. Такой результат предложили за 8.00.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ставки
Читайте также
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» — «Спартак»: красно-белые забили бело-голубым восемь голов за три дерби в первой половине сезона

«Реал» — «Атлетико»: сливочные выиграли всего в одном из пяти прошлых дерби