«Динамо» Москва — «Спартак»: Гурцкая верит в красно-белых

Известный агент и амбассадор FONBET Тимур Гурцкая дал прогноз на матч восьмого тура РПЛ. «Динамо» Москва примет «Спартак» 13 сентября в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 16:45. Динамо (Москва)

В какой форме «Динамо» Москва

Старт нынешнего сезона для «Динамо» складывается крайне неудачно — это худшее начало с 2019 года. В десяти официальных встречах команда одержала лишь три победы, причем две из них пришлись еще на июль. С августа результаты команды Валерия Карпина обрушились: только одна победа в семи матчах при пяти поражениях.

Особенно болезненным стало последнее — 0:1 от махачкалинского «Динамо». В Дагестане москвичи нанесли лишь семь ударов по воротам и дважды попали в створ. После игры Валерий Карпин даже публично заявил о готовности покинуть пост главного тренера, что только усилило напряженность вокруг команды. Кризис подтверждает и то, что «Динамо» не смогло справиться даже с «Сочи», который после возвращения в элиту проиграл всем, кроме москвичей.

Тем не менее, домашний фактор остается сильной стороной бело-голубых: за последний год на «ВТБ Арене» команда уступила лишь дважды — оба раза ЦСКА. При этом московский клуб стабильно забивает в родных стенах, отличаясь хотя бы раз в каждом из последних 15 матчей.

Сейчас «Динамо» нестабильно, но способно на всплески именно в ключевых поединках, а дерби со «Спартаком» всегда вызывает у игроков особую мотивацию. Вопрос лишь в том, хватит ли Валерию Карпину авторитета заставить своих подопечных показать характер, или кризисное состояние окажется сильнее.

В какой форме «Спартак» Москва

«Спартак» постепенно набирает обороты и подходит к дерби на подъеме. Команда Деяна Станковича не проигрывает в основное время пять матчей подряд, а перед паузой на сборные оформила серию из трех побед. Это лучший отрезок для красно-белых с осени прошлого года. После семи туров премьер-лиги «Спартак» имеет в активе 11 очков и занимает шестое место, отставая от лидера всего на пять баллов.

Однако вопросы к игре команды остаются: ранее красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» (1:1, по пенальти 3:4) в FONBET Кубке России, упустили победу с «Зенитом» (2:2), играя в большинстве, а в матче с «Сочи» (2:1) добились успеха лишь благодаря двум забитым пенальти от Эсекьеля Барко, последний пришелся на 97-ю минуту. Аргентинец стал героем встречи, но по содержанию игры «Спартак» оставил неоднозначное впечатление.

Состав клуба при этом обновляется: продан Алексис Дуарте и подписаны Кристофер Ву из «Ренна» и Александр Джику из «Фенербахче». Вернулся в строй Тео Бонгонда, который способен усилить атаку.

Слабым местом красно-белых остаются результаты на выезде. В 2025 году «Спартак» одержал всего четыре победы в десяти гостевых матчах РПЛ, и все они были над середняками. Встречи со статусными соперниками на чужом поле пока даются тяжело, поэтому игра на «ВТБ Арене» станет серьезным испытанием.

«Динамо» (Москва) — «Спартак»: статистика личных встреч

Исторически преимущество остается за Спартаком: из последних 14 матчей РПЛ красно-белые выиграли семь, «Динамо» лишь дважды добивалось успеха, а пять встреч завершились вничью.

В прошлом сезоне динамовцы выиграли у красно-белых (2:0) в РПЛ и дважды уступили в плей-офф FONBET Кубка России (1:2 и 2:3).

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Динамо» (Москва) — «Спартак» 13 сентября

«Для Валерия Карпина эта встреча станет серьезным испытанием, ведь сегодняшний «Спартак» выглядит более уверенно, чем «Динамо». Думаю, команды сыграют в открытый футбол с обилием опасных моментов с обеих сторон. В таких условиях преимущество все же на стороне красно-белых. Мой прогноз — победа «Спартака» со счетом 2:1», — считает Гурцкая.

На точный счет 1:2 в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 10.0.