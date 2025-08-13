Ставки
13 августа, 16:15

«Динамо» Москва — «Краснодар»: матч в FONBET Кубке России будет результативнее, чем в РПЛ

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Динамо» Москва — «Краснодар» 13 августа 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

13 августа во втором туре группового этапа FONBET Кубка России московское «Динамо» схлестнется с «Краснодаром». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.45 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск. Главным арбитром назначен Антон Фролов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:4
Краснодар

«Динамо» — фаворит предстоящего матча, считают аналитики букмекерской компании FONBET. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.40 (26%), триумф «Краснодара» — за 2.80 (36%).

Если гости не проиграют по итогам 90 минут встречи, сыграет пари за 1.48. Тот же исход в пользу «Динамо» (1Х) идет за 1.43.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00. Вариант «обе забьют» оценен в 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.30. В последнем матче, который состоялся 2 августа, «быки» победили 1:0, а бело-голубые не нанесли ни одного удара в створ.

На то, что победитель встречи определится в серии пенальти, можно поставить за 3.10.

Выигрыш «Динамо» с учетом 11-метровых выставлен в линии за 1.85, «Краснодара» — за 1.97.

Джанлуиджи Доннарумма.Доннарумма ушел со скандалом, страсти вокруг Забарного и Сафонова накаляются. Помешает ли негативная атмосфера «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА?

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»

Команды встречались в Краснодаре 11 дней назад — тот матч получился не очень содержательным и завершился в пользу хозяев лишь благодаря индивидуальному мастерству Джона Кордобы. То, что игра получилась настолько сухой (имеется в виду малое количество опасных моментов), — довольно неожиданно. В половине из 10 последних игр соперниками был пробит ТБ 2.5, а в остальных у команд было достаточно шансов на голы.

В Кубке, где соперники чаще действуют открыто и без такой суровой оглядки на собственные ворота, сценарий вряд ли повторится. Атака и «Краснодара», и «Динамо» способна играть результативно, но в то же время у «быков» шансов на победу должно быть больше — они находятся в лучшей форме, нежели москвичи.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.92.

