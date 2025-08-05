Ставки
5 августа, 14:00
«Динамо» Киев — «Пафос»: киевляне продлят сухую серию во всех турнирах
5 августа киевское «Динамо» встретится с греческим «Пафосом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Арене Люблин» в Польше и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — представитель Швейцарии Сандро Шерер.
По мнению букмекеров, номинальные хозяева — фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.69, что приблизительно 57% вероятности. Выигрыш «Пафоса» дан за 5.00 (18%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (25%).
Рынок на проход «Динамо» в следующий раунд предложен с котировкой 1.58, успешная квалификация греческой команды доступна за 2.41.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство киевлян:
• 1:0 — за 5.80;
• 1:1 — за 6.20;
• 2:0 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.
Рынок «обе забьют» дан за 1.98, противоположный вариант идет за 1.81.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Пафос»
На прошлой стадии киевляне дважды всухую разгромили мальтийский «Хамрун Спартанс» (по 3:0), а далее еще не пропустили и в первом туре чемпионата — минимально обыграли «Верес» (1:0). Итого команда в первых трех матчах сезона сыграла на ноль. «Пафос» на прошлой стадии выглядел не так уверенно — переиграл «Маккаби» Тель-Авив с минимальным превосходством (1:1 и 1:0). К тому же у греческого коллектива мало опыта в еврокубках — в прошлом сезоне впервые в истории играл в Европе, дойдя до 1/8 финала Лиги конференций.
Рекомендуемая ставка: забьет только «Динамо» за 2.70.
Андрей Гридасов
Напрогнозировали!!! Только полные идиоты могли публиковать такой прогноз, абсолютно не анализируя реальное соотношение сил команд в данный момент. Впрочем, и сами киевляне были уверены, что на Кипре в футбол до сих пор играть не умеют. Но матч показал как раз обратное, это "Динамо" выглядело убого на фоне чемпиона Кипра. Счёт по игре!
06.08.2025
AloneStranger
Кипр это маленькая провинция Греции. И немного Турции
05.08.2025
hant64
Очередная жертва ЕГЭ в редакции СЭ - а что им, что Кипр, что Греция, всё едино:grin:
05.08.2025
Millwall82
вот только это Кипр, а не Греция.
05.08.2025
Фирсыч
Греческий клуб является чемпионом Кипра??? Автор, вы нормальный?
05.08.2025