5 августа киевское «Динамо» встретится с греческим «Пафосом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Арене Люблин» в Польше и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — представитель Швейцарии Сандро Шерер.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

05 августа, 21:00. Arena Lublin (Люблин)

По мнению букмекеров, номинальные хозяева — фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.69, что приблизительно 57% вероятности. Выигрыш «Пафоса» дан за 5.00 (18%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (25%).

Рынок на проход «Динамо» в следующий раунд предложен с котировкой 1.58, успешная квалификация греческой команды доступна за 2.41.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство киевлян:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок «обе забьют» дан за 1.98, противоположный вариант идет за 1.81.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Пафос»

На прошлой стадии киевляне дважды всухую разгромили мальтийский «Хамрун Спартанс» (по 3:0), а далее еще не пропустили и в первом туре чемпионата — минимально обыграли «Верес» (1:0). Итого команда в первых трех матчах сезона сыграла на ноль. «Пафос» на прошлой стадии выглядел не так уверенно — переиграл «Маккаби» Тель-Авив с минимальным превосходством (1:1 и 1:0). К тому же у греческого коллектива мало опыта в еврокубках — в прошлом сезоне впервые в истории играл в Европе, дойдя до 1/8 финала Лиги конференций.

Рекомендуемая ставка: забьет только «Динамо» за 2.70.