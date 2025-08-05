Ставки
5 августа, 14:00

«Динамо» Киев — «Пафос»: киевляне продлят сухую серию во всех турнирах

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Пафос» 5 августа 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

5 августа киевское «Динамо» встретится с греческим «Пафосом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Арене Люблин» в Польше и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — представитель Швейцарии Сандро Шерер.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
05 августа, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
0:1
Пафос

По мнению букмекеров, номинальные хозяева — фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.69, что приблизительно 57% вероятности. Выигрыш «Пафоса» дан за 5.00 (18%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (25%).

Рынок на проход «Динамо» в следующий раунд предложен с котировкой 1.58, успешная квалификация греческой команды доступна за 2.41.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство киевлян:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок «обе забьют» дан за 1.98, противоположный вариант идет за 1.81.

Жозе Моуринью (&laquo;Фенербахче&raquo;).Моуринью и «Фенербахче» пролетели мимо ЛЧ год назад. В третьем раунде нынешней квалификации тоже попался крепкий соперник

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Пафос»

На прошлой стадии киевляне дважды всухую разгромили мальтийский «Хамрун Спартанс» (по 3:0), а далее еще не пропустили и в первом туре чемпионата — минимально обыграли «Верес» (1:0). Итого команда в первых трех матчах сезона сыграла на ноль. «Пафос» на прошлой стадии выглядел не так уверенно — переиграл «Маккаби» Тель-Авив с минимальным превосходством (1:1 и 1:0). К тому же у греческого коллектива мало опыта в еврокубках — в прошлом сезоне впервые в истории играл в Европе, дойдя до 1/8 финала Лиги конференций.

Рекомендуемая ставка: забьет только «Динамо» за 2.70.

Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Гридасов

    Напрогнозировали!!! Только полные идиоты могли публиковать такой прогноз, абсолютно не анализируя реальное соотношение сил команд в данный момент. Впрочем, и сами киевляне были уверены, что на Кипре в футбол до сих пор играть не умеют. Но матч показал как раз обратное, это "Динамо" выглядело убого на фоне чемпиона Кипра. Счёт по игре!

    06.08.2025

  • AloneStranger

    Кипр это маленькая провинция Греции. И немного Турции

    05.08.2025

  • hant64

    Очередная жертва ЕГЭ в редакции СЭ - а что им, что Кипр, что Греция, всё едино:grin:

    05.08.2025

  • Millwall82

    вот только это Кипр, а не Греция.

    05.08.2025

  • Фирсыч

    Греческий клуб является чемпионом Кипра??? Автор, вы нормальный?

    05.08.2025

