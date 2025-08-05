квалификации Лиги чемпионов 5 августа 2025 года онлайн в прямом эфиреПрямая трансляция матча квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Пафос» 5 августа 2025 года

5 августа греческий «Пафос» отправится на выезд в Польшу, где встретится с киевским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра на «Арене Люблин» начнется в 21.00 по московскому времени, рассудит команды бригада швейцарского рефери Сандро Шерера.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

05 августа, 21:00. Arena Lublin (Люблин)

Аналитики букмекерских компаний считают киевлян фаворитами: их победа представлена с коэффициентом 1.69, вероятность этого исхода — около 57%. Выигрыш «Пафоса» дан за 5.00 (18%) — это наименее ожидаемый результат, ничья идет за 3.70 (25%).

Рынок на проход «Динамо» в следующий раунд предложен с котировкой 1.58, успешная квалификация греческой команды доступна за 2.41.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство киевлян:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок «обе забьют» дан за 1.98, противоположный вариант идет за 1.81.

Комбинированная ставка на победу номинальных хозяев и тотал больше 1.5 мяча доступна с котировкой 2.00.