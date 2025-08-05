Ставки
5 августа, 14:05

«Динамо» Киев — «Пафос»: коэффициенты и где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов 5 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Пафос» 5 августа 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

5 августа греческий «Пафос» отправится на выезд в Польшу, где встретится с киевским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра на «Арене Люблин» начнется в 21.00 по московскому времени, рассудит команды бригада швейцарского рефери Сандро Шерера.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
05 августа, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
0:1
Пафос

Аналитики букмекерских компаний считают киевлян фаворитами: их победа представлена с коэффициентом 1.69, вероятность этого исхода — около 57%. Выигрыш «Пафоса» дан за 5.00 (18%) — это наименее ожидаемый результат, ничья идет за 3.70 (25%).

Рынок на проход «Динамо» в следующий раунд предложен с котировкой 1.58, успешная квалификация греческой команды доступна за 2.41.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство киевлян:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.60.

Дан Глейзер (&laquo;Кайрат&raquo;).«Кайрат» мчит в первый для клуба общий этап Лиги чемпионов. «Слован» был там в прошлом году — и с треском провалился

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок «обе забьют» дан за 1.98, противоположный вариант идет за 1.81.

Комбинированная ставка на победу номинальных хозяев и тотал больше 1.5 мяча доступна с котировкой 2.00.

  • Андрей Гридасов

    Это каких же специалистов держат в газетёнке, если они утверждают, как здесь некий Кутейников, что чемпион Кипра "Пафос" является греческим клубом! Нарвётесь на международный скандал! Владелец "Пафоса" российский бизнесмен Сергей Ломакин может воспользоваться оплошностью "СЭ". И было бы поделом!

    05.08.2025

    • «Динамо» Киев — «Пафос»: киевляне продлят сухую серию во всех турнирах

    «Шкендия» — «Карабах»: «скакуны» постараются решить исход противостояния в первом матче