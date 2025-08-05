Ставки
5 августа, 14:05
«Динамо» Киев — «Пафос»: коэффициенты и где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов 5 августа 2025 года онлайн в прямом эфире
5 августа греческий «Пафос» отправится на выезд в Польшу, где встретится с киевским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра на «Арене Люблин» начнется в 21.00 по московскому времени, рассудит команды бригада швейцарского рефери Сандро Шерера.
Аналитики букмекерских компаний считают киевлян фаворитами: их победа представлена с коэффициентом 1.69, вероятность этого исхода — около 57%. Выигрыш «Пафоса» дан за 5.00 (18%) — это наименее ожидаемый результат, ничья идет за 3.70 (25%).
Рынок на проход «Динамо» в следующий раунд предложен с котировкой 1.58, успешная квалификация греческой команды доступна за 2.41.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство киевлян:
• 1:0 — за 5.80;
• 1:1 — за 6.20;
• 2:0 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.
Рынок «обе забьют» дан за 1.98, противоположный вариант идет за 1.81.
Комбинированная ставка на победу номинальных хозяев и тотал больше 1.5 мяча доступна с котировкой 2.00.
Андрей Гридасов
Это каких же специалистов держат в газетёнке, если они утверждают, как здесь некий Кутейников, что чемпион Кипра "Пафос" является греческим клубом! Нарвётесь на международный скандал! Владелец "Пафоса" российский бизнесмен Сергей Ломакин может воспользоваться оплошностью "СЭ". И было бы поделом!
05.08.2025