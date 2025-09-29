Ставки
29 сентября, 08:55

Даниил Медведев — Александр Зверев: эксперты недооценивают немца из-за последних успехов россиянина

Прогноз на матч ATP Пекин Даниил Медведев — Александр Зверев 29 сентября 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

29 сентября в Пекине состоится матч старых знакомых — россиянин Даниил Медведев сразится с немцем Александром Зверевым. Игра 1/4 финала начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России легально она будет показана на сайте и других площадках BB Tennis. Счет личных встреч — 13:7 в пользу Медведева.

Даниил — неожиданный фаворит предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На его выход в полуфинал «пятисотника» можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех Зверева котируется за 2.19 (40%).

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 22.5 — в 1.98. Три предыдущих матча между теннисистами получились «верховыми».

Если больше верите в Зверева, но боитесь взять его чистую победу, присмотритесь к варианту Ф2(+2.5) за 1.70.

Тай-брейк в этой игре выставлен в линии за 2.10. Два последних очных матча не обходились без 13-го гейма.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Медведева за 2.70.

Мирра Андреева.Андреева одержала вторую победу в Пекине. Мирра пока действует без срывов

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Зверев

Медведев в этом сезоне критически нестабилен: может провести один-два неплохих матча, а затем с треском провалиться против Беллуччи, Меджедовича или любого другого игрока из-за пределов топ-50. В Пекине Даниил уже обыграл Норри с Давидовичем-Фокина, но нельзя сказать, что эти встречи он отыграл на каком-то запредельном уровне, — скорее, в большинстве ключевых эпизодов ему помогли соперники.

Зверев после победы над Сонего намучился с Муте, проведя на корте 2 часа 40 минут. Немец рассказывал, что после US Open испытывал проблемы со спиной — по этой причине он сейчас не в лучшей форме. Плюс Медведев выиграл у него четыре последние встречи. Но я все-таки склоняюсь к тому, что легкой победы Даниилу ждать не стоит — слишком уж хандрит его игра в важные моменты этого сезона.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой (+2.5) гейма за 1.70.

