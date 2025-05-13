Ставки
13 мая, 16:10
ЦСКА — «Зенит»: Гурцкая назвал точный счет ответного матча Кубка России
Известный агент и амбассадор FONBET Тимур Гурцкая дал прогноз на ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. ЦСКА примет «Зенит» 14 мая в 19.30 по московскому времени.
В какой форме ЦСКА
На выходных ЦСКА обыграл Краснодар (1:0) и остался на третьем месте в РПЛ. В FONBET Кубке России армейцы уступили в первом матче финала Пути РПЛ «Зениту» (0:2) и теперь только уверенная победа выведет их в суперфинал. При Марко Николиче столичный клуб еще не завоевал ни одного трофея, зато поражение от петербуржцев стало единственным в весенней части сезона при восьми победах и четырех ничьих. На «ВЭБ Арене» хозяева и вовсе выиграли пять из шести матчей (одна ничья) и еще ни разу не уступали в этом розыгрыше Кубка.
Нападающие Секу Койта и Тамерлан Мусаев совершили по три (2+1) результативных действия в турнире. Малиец также отличился в двух последних матчах, а россиянин не может прервать голевую засуху больше пяти месяцев.
Вингер Кирилл Глебов дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Полузащитник Родриго Вильягра вряд ли войдет в заявку, потому что более полутора месяцев не получает игровой практики.
В какой форме «Зенит»
В субботу «Зенит» одолел махачкалинское «Динамо» (1:0) и вплотную приблизился с «Краснодару» в золотой гонке РПЛ. В FONBET Кубке России петербургский клуб находится в шаге от второго подряд выхода в суперфинал. Действующий обладатель трофея, как и его следующий оппонент, потерпел только одно поражение с начала 2025 года — в Москве от «Спартака» (1:2), а три из девяти побед одержал в Кубке над «Ростовом» (1:0 и 2:0) и ЦСКА (2:0). Против армейцев была зафиксирована одна из трех ничьих (0:0) 1 марта на «Газпром Арене».
В первой кубковой игре победный мяч забил лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра, у которого четыре гола и один ассист в Кубке. Забить помог ему экс-хавбек ЦСКА Саша Зделар, но в среду серб не сыграет против бывшей команды из-за перебора желтых карточек. В лазарете «Зенита» остаются защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Вендел.
ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч
В этом сезоне «Зенит» ни разу не пропустил от ЦСКА (1:0, 0:0, 2:0). Хотя бы одна команда не забила в шести прошлых очных встречах этих клубов.
Прогноз Тимура Гурцкая на матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая
«ЦСКА находится в очень хорошей форме весной, но в первой кубковой игре уступил «Зениту» (0:2). Армейцам будет тяжело отыграть отставание в счете, но они обязательно попробуют. Поставлю на 1:0 в пользу ЦСКА. Матч предстоит тяжелый, и угловых будет немного», — считает Гурцкая.
В букмекерской компании FONBET на победу ЦСКА со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 7.50.
