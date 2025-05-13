Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

13 мая, 16:10

ЦСКА — «Зенит»: Гурцкая назвал точный счет ответного матча Кубка России

Секу Койта.
Фото Global Look Press

Известный агент и амбассадор FONBET Тимур Гурцкая дал прогноз на ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. ЦСКА примет «Зенит» 14 мая в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит

В какой форме ЦСКА

На выходных ЦСКА обыграл Краснодар (1:0) и остался на третьем месте в РПЛ. В FONBET Кубке России армейцы уступили в первом матче финала Пути РПЛ «Зениту» (0:2) и теперь только уверенная победа выведет их в суперфинал. При Марко Николиче столичный клуб еще не завоевал ни одного трофея, зато поражение от петербуржцев стало единственным в весенней части сезона при восьми победах и четырех ничьих. На «ВЭБ Арене» хозяева и вовсе выиграли пять из шести матчей (одна ничья) и еще ни разу не уступали в этом розыгрыше Кубка.

Нападающие Секу Койта и Тамерлан Мусаев совершили по три (2+1) результативных действия в турнире. Малиец также отличился в двух последних матчах, а россиянин не может прервать голевую засуху больше пяти месяцев.

Вингер Кирилл Глебов дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Полузащитник Родриго Вильягра вряд ли войдет в заявку, потому что более полутора месяцев не получает игровой практики.

Кристиан Пулишич (&laquo;Милан&raquo;).«Милан» сияет в Кубке Италии. Но «Болонья» станет достойным оппонентом в финале

В какой форме «Зенит»

В субботу «Зенит» одолел махачкалинское «Динамо» (1:0) и вплотную приблизился с «Краснодару» в золотой гонке РПЛ. В FONBET Кубке России петербургский клуб находится в шаге от второго подряд выхода в суперфинал. Действующий обладатель трофея, как и его следующий оппонент, потерпел только одно поражение с начала 2025 года — в Москве от «Спартака» (1:2), а три из девяти побед одержал в Кубке над «Ростовом» (1:0 и 2:0) и ЦСКА (2:0). Против армейцев была зафиксирована одна из трех ничьих (0:0) 1 марта на «Газпром Арене».

В первой кубковой игре победный мяч забил лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра, у которого четыре гола и один ассист в Кубке. Забить помог ему экс-хавбек ЦСКА Саша Зделар, но в среду серб не сыграет против бывшей команды из-за перебора желтых карточек. В лазарете «Зенита» остаются защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Вендел.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота ЦСКА.«Зенит» первым взломал ромб ЦСКА — и сделал большой шаг к суперфиналу Кубка

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Зенит» ни разу не пропустил от ЦСКА (1:0, 0:0, 2:0). Хотя бы одна команда не забила в шести прошлых очных встречах этих клубов.

Прогноз Тимура Гурцкая на матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая

«ЦСКА находится в очень хорошей форме весной, но в первой кубковой игре уступил «Зениту» (0:2). Армейцам будет тяжело отыграть отставание в счете, но они обязательно попробуют. Поставлю на 1:0 в пользу ЦСКА. Матч предстоит тяжелый, и угловых будет немного», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу ЦСКА со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 7.50.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • imperiasporta

    Однажды купец Семижопов подал царю челобитную с просьбой изменить фамилию. Царь начертал резолюцию: «Действительно, многовато – две жопы убрать».Без сарказма. ГУРЦКАЯ !! Поменяй фамилию

    14.05.2025

  • ALEX1969N

    зенит (Газпром), обыграть в ЧЕСТНОЙ борьбе , почти невозможно ! Потому как , если СОСТАВ МИЛЛИОНЕРОВ не справляется , то включается админ. ресурс (судья !) , который (почти всегда) ЗАРЯЖЕН !!! И , это понятно премиальные, всегда не помешают ! А быть принципиальным и честным , зачем ? Да еще и от последующих матчей , могут отстранить , а это опять же деньги (непосредственный доход) !

    14.05.2025

  • Бергкамп 10

    2-1

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Просто остановил их на скаку....Ну, что, заклятые, Гурцкая прав?

    13.05.2025

  • Отгадаете ребус - 123ZeSosi?)

    13.05.2025

  • ONIKAN2013

    Так давай, Тимурчик, открывай скорее приложение букмекеров. Можно ещё 6 с половиной квартир заиметь.

    13.05.2025

  • Павел Пушган

    Думаю Гурцкая ошибся 1:1 будет, во сне видел.

    13.05.2025

  • Павел Пушган

    Гурцкая предсказал точный счет главного матча выходных: А что в среду будет выходной? Я же правильно понял, чо выходной будет в честь этого матча и судя по заголовку даже не один))))))))))))))))))))

    13.05.2025

  • shpasic

    13 апреля, 15:15. «Зенит» — «Краснодар»: Гурцкая предсказал точный счет главного матча выходных: «Зениту» некуда отступать, поэтому он вполне может победить, например, со счетом 2:1. Игра будет сверхнапряженной, с большим количеством карточек. Еще можно рассмотреть ничью со счетом 1:1. 28 февраля, 23:50 «Зенит» — ЦСКА: Гурцкая предсказал точный счет в главном матче выходных. ЦСКА, честно говоря, оставляет очень непонятное впечатление, «Зенит» — более сбалансированное. Особенно последние матчи питерцев показывают, что они понимают, чего хотят. Поэтому, наверное, возьму победу «Зенита» со счетом 2:0.

    13.05.2025

    • «ПСЖ» — «Арсенал»: Адамян верит, что лондонцы просто так не сдадутся в Париже

    ЦСКА — «Зенит»: армейцы не забили петербуржцам в четырех матчах подряд