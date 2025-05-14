14 мая ЦСКА примет «Зенит» в ответной финальной игре Пути РПЛ Кубка России. Она состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.45 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Аналитики считают хозяев фаворитами: на выигрыш ЦСКА предложили котировку 2.20, это около 40% вероятности. Победа «Зенита» доступна за 3.20 (31%), ничья — за 3.45 (29%).

При этом эксперты не сомневаются в проходе сине-бело-голубых в суперфинал: коэффициент на это событие — 1.13. Успех москвичей по итогам двухматчевого противостояния ждет вас за 5.90.

Триумф красно-синих с форой (0) дали за 1.60. Опцию Ф2(0) — за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75. Рынок «обе забьют» идет за 1.87, обратный вариант — за 1.93.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Две недели назад армейцы всухую сгорели на «Газпром Арене» (0:2) и продлили безголевую серию против петербуржцев до четырех игр. Впрочем, сине-бело-голубые поразили ворота москвичей лишь в двух из пяти прошлых матчей. В последние пять лет соперники в принципе редко забивали друг другу — это случилось всего в пяти разборках из 15.

Ответная встреча не выбьется из общего тренда. «Зенит» создал комфортный задел и постарается не тратить лишние силы, которые пригодятся в гонке за чемпионство, ведь команду Сергея Семака вполне устроит как победа, так и поражение с минимальным счетом (1:0). Не говоря уже о нулевой ничьей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.93.