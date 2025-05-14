14 мая «Зенит» навестит ЦСКА в ответной финальной встрече Пути РПЛ Кубка России. Команды сыграют на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18.45 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

По мнению аналитиков, у армейцев больше шансов на победу: это событие предложили с котировкой 2.20, что составляет примерно 40% вероятности. Ничья доступна за 3.45 (29%), выигрыш сине-бело-голубых — за 3.20 (31%).

Первая встреча осталась за командой Сергея Семака (2:0). Считаете, что на выезде петербуржцы тоже не уступят? Хватайте опцию Х2 за 1.67.

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.93.

Специалисты сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75.

«Зенит» не пропустил от ЦСКА в четырех играх подряд. Продолжение серии оценили в 3.75.

Три самых ожидаемых исхода основного времени, по версии специалистов, указывают на ничью или победу красно-синих: