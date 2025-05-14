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14 мая 2025, 12:15

ЦСКА — «Зенит»: коэффициенты и где смотреть матч Кубка России 14 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

14 мая «Зенит» навестит ЦСКА в ответной финальной встрече Пути РПЛ Кубка России. Команды сыграют на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18.45 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит

По мнению аналитиков, у армейцев больше шансов на победу: это событие предложили с котировкой 2.20, что составляет примерно 40% вероятности. Ничья доступна за 3.45 (29%), выигрыш сине-бело-голубых — за 3.20 (31%).

Первая встреча осталась за командой Сергея Семака (2:0). Считаете, что на выезде петербуржцы тоже не уступят? Хватайте опцию Х2 за 1.67.

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.93.

Специалисты сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75.

Александр Соболев и&nbsp;Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;).«Зенит» сосредоточится на РПЛ после победы в два мяча в первом матче FONBET Кубка России. У ЦСКА будут шансы на успех

«Зенит» не пропустил от ЦСКА в четырех играх подряд. Продолжение серии оценили в 3.75.

Три самых ожидаемых исхода основного времени, по версии специалистов, указывают на ничью или победу красно-синих:

  • 1:1 — за 6.50;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 0:0 — за 8.00.
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