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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Спартак» 2 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Шамар Николсон («Спартак»).
Фото Global Look Press

2 ноября ЦСКА встретится со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «ВЭБ Арене» под присмотром судейской бригады Алексея Сухого. Начало — в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 20.00 мск, на «Матч! Премьер» — с 20.35 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение команде Марко Николича: взять победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.34, вероятность такого итога — примерно 37%. Ничья доступна за 3.40 (29%), триумф красно-белых — за 2.90 (34%).

Обмен голами оценен в 1.78, обратный вариант — в 2.02. Соперники огорчили друг друга в половине из 10 предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83.

В предыдущем матче на выезде «Спартак» дважды огорчил «Пари НН» (2:0). На то, что гости снова забьют как минимум два мяча, можно сыграть за 2.65.

Всех, кто верит, что коллектив Деяна Станковича наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.57.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 5.60.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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