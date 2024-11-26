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ЦСКА — «Рубин»: ничья в Казани скажется на результативности ответной встречи

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Рубин» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Рубином». Игра состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», трансляция стартует в 20.15 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов. В первой игре была зафиксирована ничья 0:0.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
26 нояб, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

Аналитики букмекерской компании Winline считают ЦСКА серьезным фаворитом, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.74. Вероятность данного исхода — примерно 57%. Ничья доступна за 3.69 (27%), успех «Рубина» — за 4.93 (16%).

Верите, что казанцы не уступят в основное время? Вариант Х2 идет за 2.12.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.70. В двух последних матчах между командами прошел «низ».

Обмен голами предложено взять за 2.09, условие «обе забьют — нет» — за 1.75.

Если поставите на проход ЦСКА в следующий раунд, увеличите сумму в 1.42 раза, а на «Рубин» — в 2.91.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Рубин»

Первый матч команд завершился 0:0, хотя и у тех, и у других были моменты для взятия ворот. В Москве, учитывая высокие риски, соперники должны сыграть более закрыто, а значит, шансов увидеть голы станет еще меньше. К тому же встречи с участием «Рубина» в принципе зачастую получаются «низовыми»: в 10 предыдущих ТБ 2.5 прошел всего трижды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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