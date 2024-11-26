ЦСКА — «Рубин»: где смотреть матч Кубка России 26 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире
26 ноября ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Рубином». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», трансляция стартует в 20.15 мск. В первой части противостояния была зафиксирована ничья 0:0.
ЦСКА — фаворит, по мнению букмекерской компании Winline. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.74, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.69 (27%), успех «Рубина» — за 4.93 (16%).
Если поставите на проход ЦСКА в следующий раунд, увеличите сумму в 1.42 раза, а на «Рубин» — в 2.91.
Вариант Х2 идет за 2.12. Верите, что казанцы не уступят в основное время?
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.70. В двух последних матчах между командами прошел «низ».
Обмен голами предложено взять за 2.09, условие «обе забьют — нет» — за 1.75.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве ЦСКА:
Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736