3 февраля «Челси» и «Вест Хэм» закроют программу 24-го тура чемпионата Англии. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток арбитра Стюарта Эттуэлла прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

03 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)

Эксперты не сомневаются в победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.35, это около 69% вероятности. Успех «молотобойцев» оценили в 7.50 (13%), ничью — в 5.60 (18%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Опция «обе забьют» доступна за 1.63, обратный вариант — за 2.20.

Выигрыш синих с форой (-1.5) идет за 1.90. Рынок Ф2 (+1.5) дали с тем же коэффициентом.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Вест Хэм»

После назначения Грэма Поттера «молотобойцы» обменялись голами с соперниками в трех встречах из четырех. Ждем повторения этого сценария в дерби на «Стэмфорд Бридж». Команда Энцо Марески отличилась во всех домашних играх сезона, кроме одного — против «Сити» в первом туре АПЛ (0:2). При этом синие не блещут надежностью в обороне: не пропустили только в четырех турах чемпионата из 23. Еще один факт, после которого за уровень результативности матча можно не переживать: в четырех последних поединках с участием «Челси» влетело 4+ мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.95.