Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 21:00

«Думаю, будет не очень зрелищный и интересный матч». Прогноз Гурцкая на битву «Челси» — «Ливерпуль»

Алехандро Гарначо и Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press

4 октября в 19.30 по московскому времени «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в седьмом туре АПЛ. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
04 октября, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

В какой форме «Челси»

В шести последних матчах во всех турнирах у «Челси» две победы, три поражения и ничья. В чемпионате команда идет восьмой, уступая «Ливерпулю» семь очков. Подопечные Энцо Марески оступились в трех турах подряд: 2:2 с «Брентфордом», 1:2 с «Манчестер Юнайтед» и 1:3 с «Брайтоном». С «пчелами» очки были упущены на 93-й минуте, с «чайками» — на 92-й. Причем в двух последних матчах «аристократы» неизменно оставались в меньшинстве: с «МЮ» удалился Роберт Санчес, а с «Брайтоном» не доиграл Трево Чалоба.

Наладить игру в обороне никак не удается, соперники регулярно поражают ворота лондонцев. У 10 команд меньше пропущенных мячей. Компенсировать провалы на своей половине поля иногда удается активными действиями у чужих ворот. Летний новичок Жоао Педро — самый результативный игрок «аристократов» с пятью (2+3) очками. Правда, на неделе бразилец удалился в Лиге чемпионов против «Бенфики». Но это не помешало «Челси» сыграть на ноль впервые за шесть матчей и добиться минимальной победы благодаря автоголу (1:0).

Эпизод матча Кубка России &laquo;Фанком&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;.«Убили такую сказку». КДК присудил техническое поражение «Фанкому» — первым любителям, которые дошли до 1/16 Кубка

В какой форме «Ливерпуль»

Красные неожиданно уступили в двух матчах подряд. Сначала действующие чемпионы Англии и лидеры текущего розыгрыша турнира проиграли в гостях «Кристал Пэлас» (1:2). Подопечные Арне Слота допускали ужасные провалы на своей половине поля, позволяя лондонцам постоянно угрожать воротам Алиссона Бекера. Бразилец дважды спас команду при выходах один на один, но «орлы» все равно имели возможность забить минимум пять мячей. Казалось, что гол джокера мерсисайдцев Федерико Кьезы на 87-й минуте принесет красным ничью, но на 97-й минуте соперник взял свое.

Несколькими днями спустя «Ливерпуль» неудачно съездил в Стамбул, где проиграл местному «Галатасараю» в Лиге чемпионов (0:1). Впервые в сезоне красные не сумели забить, что вполне может объясняться решением Слота оставить на скамейке запасных Мохаммеда Салаха, Алексиса Макалистера и Александера Исака. Все трое появились на поле уже при счете 0:1, но везения в завершающей стадии атак им не хватило. Более того, из-за травмы на два месяца выбыл Алиссон, в каждом матче совершавший по несколько спасений в тяжелейших ситуациях. Теперь роль первого номера на себя возьмет грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. Задача-минимум на предстоящую встречу с «Челси» — прервать серию из пяти игр с пропущенными мячами.

Наиль Умяров впервые попал в&nbsp;окончательный состав сборной России.Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков

«Челси» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Последняя встреча команд завершилась в пользу «Челси» — 3:1 на «Стэмфорд Бридж». Тот успех позволил «аристократам» прервать серию из 11 матчей без побед над «Ливерпулем».

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 октября

«У меня случился катастрофический провал в прогнозе на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ», где я предлагал ставить на победу каталонцев с разницей в два или три мяча. Надо исправляться. Правда, встреча «Челси» и «Ливерпуля» ничем не проще для прогнозирования. Думаю, будет не очень зрелищный и интересный матч с тоталом меньше 2.5. Если же выбирать исход или точный счет, то поставил бы на минимальную победу «Ливерпуля» — 1:0», — предложил Гурцкая.

На победу «Ливерпуля» со счетом 1:0 в предстоящей встрече в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 13.0.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Читайте также
В Ленобласти растет число жертв суррогатного алкоголя. Что известно
Карпин сдался и пригласил Умярова из «Спартака». Что нужно знать о новом составе сборной России
Запад применяет провокации против танкеров в нейтральных водах. Что нужно знать
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Умерла народная артистка Нина Гуляева, вдова Вячеслава Невинного
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Niko McCowrey

    Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.... Кто это???

    03.10.2025

    • «Барселона» — «ПСЖ»: Гурцкая пророчит уничтожение действующего победителя ЛЧ