«Ливерпуль», досрочно оформивший чемпионство в АПЛ, в 35-м туре встретится с «Челси». Игра пройдет 4 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало запланировано на 18.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

04 мая, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)

По мнению букмекеров, больше шансов на победу у хозяев: победа «Челси» предложена с котировкой 2.06, что составляет примерно 47 % вероятности. Выигрыш мерсисайдцев дан за 3.30 (29 %), ничья идет за немного большие 3.90 (24 %).

В матче первого круга «Ливерпуль» обыграл синих — 2:1. Вероятность непоражения подопечных Арне Слота в предстоящей встрече оценена в 1.79.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• победа «Челси» 2:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.52, обратный вариант идет за 2.52.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» 3 мая 2025 года

Красные начнут матч в статусе чемпионов, но это не значит, что «Челси» ждет легкая игра. «Ливерпуль» не победил лишь в одном из восьми последних матчей чемпионата, а за весь сезон АПЛ уступил лишь два раза. К тому же в личных встречах статистика говорит не в пользу лондонцев: последнюю победу они одержали еще в марте 2021 года — с тех пор прошло 10 матчей во всех турнирах. При этом мерсисайдцы в трех последних очных играх победили соперника.

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.79.