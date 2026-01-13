«Такие матчи лидер АПЛ проводит очень прагматично». Прогноз Нагучева на лондонское дерби в полуфинале Кубка лиги

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на первый матч полуфинала Кубка английской лиги. «Челси» примет «Арсенал» 14 января в 23.00 по московскому времени.

Кубок английской лиги. 1/2 финала.

14 января, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)

В какой форме «Челси»

Синие выиграли первый матч под руководством Лиама Росеньора у «Чарльтона» в Кубке Англии (5:1). Победа помогла «Челси» прервать неудачную серию из трех ничьих и двух поражений — во время этого спада был уволен предыдущий тренер Энцо Мареска. В АПЛ столичный клуб опустился на восьмое место, при этом продолжает выступление еще в трех турнирах. В Кубке английской лиги финалисты розыгрыша 2024 года взяли верх над «Линкольном» (2:1), «Вулверхэмптоном» (4:3) и «Кардифф Сити» (3:1). Во всех трех играх ворота защищал запасной голкипер Филип Йоргенсен, который также вышел в недавних встречах с «Манчестер Сити» в АПЛ (1:1) и с «Чарльтоном».

Несмотря на смену тренера, Энцо Фернандес продолжает стабильно совершать результативные действия. За пять предыдущих игр аргентинец записал на счет три мяча, ассист и три желтые карточки. Энцо забил за «Челси» больше всех голов в сезоне (8), а по предупреждениям (7) его обогнал только опорник Мойзес Кайседо (8). Эквадорец получил прямую красную в первом тайме ноябрьской встречи с «Арсеналом».

В какой форме «Арсенал»

«Канониры» прошли без поражений девять прошлых матчей во всех турнирах (восемь побед и ничья) и сохраняют отличные шансы на триумф сразу в нескольких турнирах. «Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в шесть очков от «Сити», выиграл шесть из шести матчей в Лиге чемпионов, на днях прошел «Портсмут» в Кубке Англии (4:1). В Кубке лиги футболисты Микеля Артеты преодолели сопротивление «Порт Вейла» (2:0), «Брайтона» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:1, по пенальти 8:7). На выезде они выиграли четыре предыдущие встречи и забили 11 мячей. На «Стэмфорд Бридж» гости постараются быть особенно осторожными, ведь именно на полуфинальных стадиях они остановились в двух из четырех последних розыгрышей.

Артета использовал Кубок лиги для поддержания формы ближайшего резерва, поэтому все пять мячей были забиты разными футболистами. Только Майлз Льюис-Скелли отдал два ассиста — правда, с тех пор защитник отличился лишь предупреждениями в четырех играх, включая последнюю с «Портсмутом». Победный хет-трик оформил в ней Габриэль Мартинелли.

«Челси» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В трех последних дерби «Челси» и «Арсенал» забивали максимум два гола (1:1, 0:1, 1:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Челси» — «Арсенал» 14 января

«У «Челси» сменился тренер, а у «Арсенала» все стабильно. Мне кажется, что для «канониров» игра сложится не так легко, как кажется на первый взгляд. В лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж» гости вряд ли одержат уверенную победу. Я бы предпочел вариант, при котором в этом матче обе команды забьют, но при этом «Арсенал» не проиграет, потому что такие матчи лидер АПЛ проводит очень прагматично», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют» и «Арсенал» не проиграет» можно поставить с коэффициентом 2.20.

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