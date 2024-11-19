19 ноября сборные Чехии и Грузии сойдутся в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет на стадионе «Андрув» в Оломоуце и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

По мнению букмекерской компании Winline, игра завершится в пользу хозяев. На победу Чехии можно поставить за коэффициент 1.90, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья идет за 3.50 (29%), успех Грузии — за 4.20 (18%).

Если гости не проиграют (Х2), как в первом туре, сыграет пари за 1.91.Также вы можете подстраховать их с форой (+1), но за более скромные 1.46.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.81. Обмен голами предложен за 1.87, противоположный исход — за 1.93.

Будет ли этот матч горячим? ТБ 5.5 желтые карточки выставлены в линии за 1.99, ТМ 5.5 — за 1.73.

Дома грузины разгромили чехов со счетом 4:1. На то, что им удастся забить хотя бы дважды в предстоящей игре, коэффициент — 3.30.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на превосходство Чехии, — 1:1 за 5.80.

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