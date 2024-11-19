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Чехия — Грузия: где смотреть матч Лиги наций 19 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Чехия — Грузия 19 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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19 ноября сборные Чехии и Грузии сойдутся в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет на стадионе «Андрув» в Оломоуце и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 1
19 нояб, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
Грузия

По мнению букмекерской компании Winline, игра завершится в пользу хозяев. На победу Чехии можно поставить за коэффициент 1.90, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья идет за 3.50 (29%), успех Грузии — за 4.20 (18%).

Если гости не проиграют (Х2), как в первом туре, сыграет пари за 1.91.Также вы можете подстраховать их с форой (+1), но за более скромные 1.46.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.81. Обмен голами предложен за 1.87, противоположный исход — за 1.93.

Будет ли этот матч горячим? ТБ 5.5 желтые карточки выставлены в линии за 1.99, ТМ 5.5 — за 1.73.

Аббосбек Файзуллаев принес победу сборной Узбекистана в&nbsp;матче отборочного турнира ЧМ-2026 с&nbsp;КНДР (1:0). Гол Файзуллаева и подвиг вратаря принесли Узбекистану победу над КНДР. До ЧМ-2026 осталось четыре шага

Дома грузины разгромили чехов со счетом 4:1. На то, что им удастся забить хотя бы дважды в предстоящей игре, коэффициент — 3.30.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на превосходство Чехии, — 1:1 за 5.80.

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