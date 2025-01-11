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«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»: мюнхенцы потеряли очки в двух последних выездах в бундеслиге

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» 11 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Харри Кейн («Бавария»).
Фото Getty Images

11 января «Боруссия» и «Бавария» сыграют в 16-м туре бундеслиги. Встреча состоится в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» начнется с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Бавария

Аналитики назвали гостей безоговорочными фаворитами: взять выигрыш мюнхенцев можно с коэффициентом 1.40, это около 66% вероятности. Победу «Боруссии» предложили с котировкой 6.70 (15%). Ничья доступна за 5.20 (19%).

Успех «Баварии» с форой (-1.5) идет за 2.03. Ф(+1.5) для «Гладбаха» — за 1.78.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: это событие оценили в 1.55, обратный рынок — за 2.40.

Также специалисты ждут, что матч будет результативным: тотал больше трех голов дали за 1.55, ТМ 3 — за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»

В двух прошлых выездах в бундеслиге команда Венсана Компани набрала лишь один балл — разошлась вничью с «Боруссией» в Дортмунде (1:1) и уступила «Майнцу» (1:2). Допускать осечки больше нельзя — отрыв от «Байера» сократился до четырех очков. А ведь игры на стадионе «Боруссия-Парк» — то еще испытание для «Баварии»: за семь последних сезонов мюнхенцы увезли из Менхенгладбаха всего две победы и потерпели четыре поражения. Соперники огорчили друг друга во всех семи матчах на этом отрезке и преодолели верх по голам в шести поединках. Новый эпизод противостояния тоже обещает результативный сценарий: лидеры чемпионата пропустили в шести встречах подряд, в четырех из них влетело 3+ мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

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