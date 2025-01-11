11 января «Боруссия» примет «Баварию» в 16-м туре чемпионата Германии. Поединок пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе. За порядком проследит судейская бригада Феликса Цвайера. Начало игры — в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» с 20.25 мск.

Эксперты уверены в победе «Баварии»: поставить на команду Венсана Компани можно с коэффициентом 1.40, это около 66% вероятности. Ничью предложили с котировкой 5.20 (19%). Успех «Гладбаха» доступен за 6.70 (15%).

Если считаете, что «Боруссия» отнимет очки у лидера бундеслиги, вас ждет рынок 1Х за 2.95.

Тотал больше трех мячей дали за 1.55, ТМ 3 представлен за 2.50. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.55, обратный вариант — за 2.40.

Мюнхенцы пропустили в шести матчах подряд. Окончание серии оценили в 2.60.

В предыдущем туре команда Венсана Компани разгромила «Лейпциг» (5:1). Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 гола идет за 1.97.

Четыре самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков, указывают на победу гостей: