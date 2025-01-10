10 января «Боруссия» и «Байер» откроют программу 16-го тура чемпионата Германии. Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток арбитра Тобиаса Штилера прозвучит в 22.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут его в прямом эфире с 22.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение леверкузенцам: их победу оценили коэффициентом 2.40, вероятность — примерно 42%. Ничья доступна за 3.55 (22%), триумф «Боруссии» — за 2.80 (36%).

Дортмундцы еще ни разу не уступили на «Сигнал Идуна Парк» в нынешнем чемпионате. Если верите в продолжение серии, хватайте опцию 1Х за 1.57.

На тотал больше 2.5 гола предложили котировку 1.60, на ТМ 2.5 — за 2.35.

Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.50, обратный рынок — за 2.50.

В последнем выездном туре бундеслиги «фармацевты» обыграли «Аугсбург» и не пропустили (2:0). Еще один сухарь в их исполнении идет за 3.90.

Успех черно-желтых с форой (0) можно взять за 2.05. Ф(0) на «Байер» выставили за 1.77.