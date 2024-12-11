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«Боруссия» — «Барселона»: в Дортмунде сойдутся самые результативные команды ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона» 11 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Getty Images

11 декабря встретятся одни из лидеров общего этапа Лиги чемпионов — «Боруссия» и «Барселона», идущие в топ-4. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Франсуа Летексье из Франции. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Барселона

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа сине-гранатовых доступна с котировкой 2.02, вероятность этого исхода — примерно 47%. Выигрыш хозяев идет за 3.20 (29%), ничья идет за чуть большие 3.80 (24%).

«Боруссия» в этой ЛЧ уступила только «Реалу» (2:5): поставить на то, что они не проиграют другому испанскому гранду, можно с коэффициентом 1.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу «Барсы» — за 8.40;

• 2:2 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.75.

Рынок «обе забьют» дан за 1.39, противоположный вариант идет за 2.80.

Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;). За последний месяц «Барса» победила лишь в двух матчах из шести. И едет к «Боруссии», которая еще ни разу не проиграла дома

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Барселона»

Команды возглавляют топ самых результативных команд Лиги чемпионов: «Барселона» за пять игр заколотила 18 мячей, «Боруссия» — 16. При этом у них не все в порядке с обороной. Каталонцы пропустили в восьми из 10 предыдущих матчей во всех турнирах, а всего на этом промежутке получили в свои ворота 12 мячей. «Боруссия» пропустила в семи из прошлых 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.63.

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