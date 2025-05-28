28 мая в Польше пройдет финал Лиги конференций — за трофей поборются «Бетис» и «Челси». Игра на «Тарчиньски Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды боснийский рефери Ирфан Пельто. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига конференций. Финал.

28 мая 2025, 22:00. Городской (Вроцлав)

Букмекеры отдали предпочтение «Челси»: победа синих в основное время идет с коэффициентом 1.88, вероятность этого исхода — около 52 %. Успех зелено-белых предложен за 4.30 (22 %) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.60 (26 %).

Вероятность того, что трофей достанется синим, оценена в 1.45. Этот рынок на «Бетис» дан за 2.85.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство команды Энцо Марески:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.95.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.78, обратный вариант идет за 2.02.

Комбинированная ставка на победу «Челси» и ТБ 1.5 гола доступен с котировкой 2.17.