Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

28 мая 2025, 15:15

«Бетис» — «Челси»: коэффициенты и где смотреть финал Лиги конференций 28 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги конференций «Бетис» — «Челси» 28 мая 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

28 мая в Польше пройдет финал Лиги конференций — за трофей поборются «Бетис» и «Челси». Игра на «Тарчиньски Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды боснийский рефери Ирфан Пельто. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига конференций. Финал.
28 мая 2025, 22:00. Городской (Вроцлав)
Бетис
1:4
Челси

Букмекеры отдали предпочтение «Челси»: победа синих в основное время идет с коэффициентом 1.88, вероятность этого исхода — около 52 %. Успех зелено-белых предложен за 4.30 (22 %) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.60 (26 %).

Вероятность того, что трофей достанется синим, оценена в 1.45. Этот рынок на «Бетис» дан за 2.85.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство команды Энцо Марески:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Антони и&nbsp;Иско (&laquo;Бетис&raquo;).Иско и Антони вытащили «Бетис» в еврокубковый финал впервые в истории. Но «Челси» предрекли победу в ЛК еще до старта турнира

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.95.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.78, обратный вариант идет за 2.02.

Комбинированная ставка на победу «Челси» и ТБ 1.5 гола доступен с котировкой 2.17.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Состав усилим после чемпионата мира». Сергей Степашин – о том, каких игроков купит «Динамо» и новом тренере Шварце
«Единая Россия» призвала разобраться с ограничениями на прием в старшую школу
В Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод
Очень громкий обмен в КХЛ: «Динамо» отправило скандального канадца Комтуа в «Спартак»
Тутберидзе назвала причины неудачи Петросян на Олимпиаде
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении самолета во Франции
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бетис» — «Челси»: Мареска возьмет первый трофей с лондонцами

«Пари НН» — «Сочи»: нижегородцы не проиграли в четырех домашних матчах подряд