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«Бенфика» — «Монако»: команде Головина надо забивать

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Монако» 18 февраля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

18 февраля «Монако» в рамках ответного матча предварительного этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Бенфике». Неделю назад португальцы оформили минимальную победу (1:0). Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало — в 23.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада шведского рефери Гленна Нюберга. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
18 февраля 2025, 23:00. Да Луш (Лиссабон)
Бенфика
3:3
Монако

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение хозяевам: победа «орлов» в основное время дана за 1.85, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш монегасков дан за 3.80 (25%), ничья идет за чуть большие 4.10 (22%).

Проход «Бенфики» в 1/8 финала предложен с котировкой 1.16, этот рынок на гостей предложен за 5.30.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи намекают на превосходство «Бенфики»:

• 1:1 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 и 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.67.

Рынок «обе забьют» дан за 1.47, обратный вариант доступен с котировкой 2.55.

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Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Монако»

Команды в первом матче забили лишь один гол на двоих, однако в целом по сезону выступают результативно. «Бенфика» забивала в семи из девяти игр ЛЧ, «Монако» — в шести из девяти. В последних 10 матчах во всех турнирах португальцы отличались в среднем 2,3 раза за 90 минут, монегаски — 1,8.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.73.

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