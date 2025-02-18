18 февраля «Монако» и «Бенфика» встретятся в ответном матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов — в первом поединке португальцы оформили минимальную победу (1:0). Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, стартовый свисток арбитра Гленна Нюрберга прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

18 февраля 2025, 23:00. Да Луш (Лиссабон)

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у «орлов» больше шансов на победу в основное время: поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.85, что около 53% вероятности. Успех «Монако» дан за 3.80 (25%), котировка на ничью — 4.10 (22%).

Проход «Бенфики» в 1/8 финала предложен с котировкой 1.16, этот рынок на гостей предложен за 5.30.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи намекают на превосходство «Бенфики»:

• 1:1 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 и 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.67.

Рынок «обе забьют» дан за 1.47, обратный вариант доступен с котировкой 2.55.

Комбинированная опция «обе забьют» и ТБ 2.5 гола предложена за 1.73.