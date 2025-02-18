Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

18 февраля 2025, 16:15

«Бенфика» — «Монако»: где смотреть матч Лиги чемпионов 18 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Монако» 18 февраля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

18 февраля «Монако» и «Бенфика» встретятся в ответном матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов — в первом поединке португальцы оформили минимальную победу (1:0). Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, стартовый свисток арбитра Гленна Нюрберга прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
18 февраля 2025, 23:00. Да Луш (Лиссабон)
Бенфика
3:3
Монако

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у «орлов» больше шансов на победу в основное время: поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.85, что около 53% вероятности. Успех «Монако» дан за 3.80 (25%), котировка на ничью — 4.10 (22%).

Проход «Бенфики» в 1/8 финала предложен с котировкой 1.16, этот рынок на гостей предложен за 5.30.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи намекают на превосходство «Бенфики»:

• 1:1 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 и 2:2 — за 10.0.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;).«Реал» сыграет с «Сити» на фоне скандала в ла лиге. Это на руку команде Гвардиолы

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.67.

Рынок «обе забьют» дан за 1.47, обратный вариант доступен с котировкой 2.55.

Комбинированная опция «обе забьют» и ТБ 2.5 гола предложена за 1.73.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Это огромный стимул». Нигматуллин вновь станет отцом, ждет ребенка от 23-летней супруги
Дебошир с ножницами умер на борту самолета Москва – Омск
Беспилотники ВСУ атаковали подмосковный Центр космической связи «Дубна»
Глава Воронежской области рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Третья сила. «Спартак» идет за золотом — это реально? Колонка Казакова
«Фурия роха» сняла проклятие «автобуса», Ямаль напомнил как надо забивать. Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Саудовская Аравия
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бенфика» — «Монако»: команде Головина надо забивать

«Реал» — «Манчестер Сити»: год назад команды забили на «Сантьяго Бернабеу» шесть мячей на двоих