30 июня стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. В первый день соревнований россиянин Даниил Медведев сразится с французом Бенджамином Бонзи. Игра начнется в 13.00 по московскому времени, легально в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния между теннисистами равный — 1:1.

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что Медведев легко пробьется в следующий круг. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.08, что примерно 92 % вероятности исхода. Триумф Бонзи котируется за 8.00 (8 %).

Эксперты предполагают, что россиянин не отдаст в предстоящем матче ни сета. Счет 3:0 в пользу фаворита оценен в 1.75. Если француз возьмет хотя бы партию, сыграет пари за 2.08.

Тотал больше 31.5 гейма идет за 1.70, ТМ 31.5 — за 2.03. Выигрыш Даниила с форой (-6.5) гейма оценен в 1.62, Бонзи с гандикапом (+6.5) — в 2.15.

На хотя бы один тай-брейк в матче можно поставить за 1.90, на его отсутствие — за 1.80.

Прогноз и ставка на матч Бенджамин Бонзи — Даниил Медведев

Медведеву на Уимблдоне предстоит защитить прошлогодний полуфинал, в котором он проиграл Алькарасу. Сейчас шансов на это немного, ведь Даниил далек даже от той формы, что была у него в 2024-м. Однако последний турнир в Галле, где он дошел до финала и уступил Бублику, показали, что хотя бы до второй недели россиянин добраться способен. Безусловно, и Бонзи, проигравшего последние два поединка Алису с Холтом — теннисистам из второй половины топ-100, Медведев должен пройти уверенно.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с ТМ 33.5 за 1.80.

