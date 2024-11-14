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Сегодня, 12:45

Бельгия — Италия: команда Тедеско испытывает проблемы в обороне

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Фото Getty Images

14 ноября в Лиге наций встретятся топ-сборные — Бельгия и Италия. Игра пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, начало запланировано на 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Раду Петреску из Румынии. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
14 нояб, 22:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Италия

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев идет с чуть меньшей котировкой 2.65, что составляет приблизительно 36% вероятности. Триумф «Скуадры адзурры» предложен за 2.70 (36%), коэффициент на ничью — 3.35 (28%).

В первом круге команды сыграли вничью (2:2) — бельгийцы воспользовались тем, что соперник с конца первого тайма остался в меньшинстве, и ушли с 0:2. Рынок на непоражение «Красных дьяволов» в предстоящем поединке оценен в 1.48.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.40;

• победа любой из команд 1:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок «обе забьют» дан за 1.86, обратный вариант доступен за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч Бельгия — Италия

Итальянцы отлично стартовали в Лиге наций: набрали 10 очков в четырех играх и возглавили группу. Причем единственная потеря случилась против Бельгии, однако там команда Лучано Спаллетти тоже была близка к успеху — забила дважды в первом тайме, но еще до перерыва осталась в меньшинстве.

Матчи «Скуадры адзурры» получаются достаточно результативными: в каждом она отличалась минимум два раза, а всего заколотила 11 мячей. «Красные дьяволы» же испытывают сложности в обороне: меньше двух получили только от скромного Израиля (3:1), а в среднем за 90 минут пропускают 1.75 раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.67.

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