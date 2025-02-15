15 февраля «Байер» и «Бавария» сыграют в 22-м туре бундеслиги. Встреча состоится в Леверкузене на «Бай-Арене» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэль Зиберт. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 20.15 мск.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 22-й тур.

15 февраля 2025, 20:30. БайАрена (Леверкузен)

Аналитики отдали предпочтение гостям: взять выигрыш мюнхенцев можно с коэффициентом 2.30, это около 40% вероятности. Победу «Байера» предложили с котировкой 3.05 (33%). Ничья доступна за 3.70 (27%).

Успех леверкузенцев с форой (0) идет за 2.20. Ф(0) для «Баварии» — за 1.68.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: это событие оценили в 1.57, обратный рынок — за 2.35.

Также специалисты ждут, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 гола дали за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Бавария»

Соперников ждет третья встреча в нынешнем сезоне, две предыдущие прошли на «Альянц Арене» и получились не самыми результативными. В первом круге бундеслиги команды разошлись вничью (1:1), а в 1/8 финала Кубка Германии леверкузенцы выиграли благодаря единственному голу Натана Телла. Поединок на «Бай-Арене» продлит тренд: тактической борьбы снова будет больше, чем забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.20.