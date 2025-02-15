Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

15 февраля 2025, 08:15

«Байер» — «Бавария»: мюнхенцы проиграли на «Бай-Арене» дважды подряд

Прогноз на матч бундеслиги «Байер» — «Бавария» 15 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Джамал Мусиала и Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

15 февраля «Байер» и «Бавария» сыграют в 22-м туре бундеслиги. Встреча состоится в Леверкузене на «Бай-Арене» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэль Зиберт. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 20.15 мск.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 22-й тур.
15 февраля 2025, 20:30. БайАрена (Леверкузен)
Байер
0:0
Бавария

Аналитики отдали предпочтение гостям: взять выигрыш мюнхенцев можно с коэффициентом 2.30, это около 40% вероятности. Победу «Байера» предложили с котировкой 3.05 (33%). Ничья доступна за 3.70 (27%).

Успех леверкузенцев с форой (0) идет за 2.20. Ф(0) для «Баварии» — за 1.68.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: это событие оценили в 1.57, обратный рынок — за 2.35.

Также специалисты ждут, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 гола дали за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Харри Магуайр (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;).«МЮ» и «Тоттенхэм» проваливают сезон. Кто окажется сильнее в очном матче?

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Бавария»

Соперников ждет третья встреча в нынешнем сезоне, две предыдущие прошли на «Альянц Арене» и получились не самыми результативными. В первом круге бундеслиги команды разошлись вничью (1:1), а в 1/8 финала Кубка Германии леверкузенцы выиграли благодаря единственному голу Натана Телла. Поединок на «Бай-Арене» продлит тренд: тактической борьбы снова будет больше, чем забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Байер
Бундеслига
ставки
Читайте также
CNN рассказал о нежелании Ирана объявлять о сделке на день рождения Трампа
Что произошло за ночь 15 июня. Главное
Как конфликт Anthropic и Пентагона может отразиться на сфере ИИ. Разбор
Остались без бутс и с одним мячом. Сборную Англии обокрали в США перед началом ЧМ-2026
ЧМ-2026: Германия разнесла Кюрасао, Адвокат плакал, 13 сборных дали отлуп главе УЕФА, самолет Уругвая не пустили в США
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Популярное видео
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Осасуна» — «Реал»: сливочные забили памплонцам четыре мяча в трех играх подряд

«Осасуна» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 15 февраля 2025 года онлайн в прямом эфире