«Бавария» — «ПСЖ»: Кейн и партнеры разберут парижан

26 ноября в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов встретятся два топ-клуба — «Бавария» и «ПСЖ». Игра пройдет на «Арене Мюнхен» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — румын Иштван Ковач. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.55, это около 62% вероятности. Выигрыш парижан идет за 5.00 (18%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья предложена за 4.50 (20%).

Последние три встречи команд закончились в пользу «Баварии». Рынок на непоражение гостей в предстоящем матче доступен за 2.37.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 2:1 — за 7.60;

• 1:1— за 8.20;

• 2:0 — за 9.20.

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.

Поставить на голы от обеих команд можно за 1.50, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «ПСЖ»

«Бавария» находится в отличной форме: оформила шесть сухих побед подряд с общим счетом 17:0. В среднем по сезону мюнхенцы отличаются 3,24 раза за 90 минут, а их главный бомбардир Харри Кейн настрелял уже 20 мячей в 17 поединках во всех турнирах. «ПСЖ» же показывает слабые результаты в ЛЧ: одна победа в четырех турах — с минимальным превосходством покорилась только «Жирона» (1:0). В остальных трех играх парижане потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.87.