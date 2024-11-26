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«Бавария» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 26 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «ПСЖ».
Фото Getty Images

«Бавария» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов примет лидера французского чемпионата «ПСЖ». Игра пройдет 26 ноября на «Арене Мюнхен», стартовый свисток рефери Иштвана Ковача из Румынии прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев гораздо больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 62% вероятности. Успех гостей дан за 5.00 (18%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.50 (20%).

Последние три встречи команд закончились в пользу «Баварии». Рынок на непоражение гостей в предстоящем матче доступен за 2.37.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 2:1 — за 7.60;

• 1:1— за 8.20;

• 2:0 — за 9.20.

Харри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;). «Бавария» — «ПСЖ»: Кейн и партнеры разберут парижан

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.

Поставить на забитые обеими командами мячи можно за 1.50, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола дан с коэффициентом 1.74.

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