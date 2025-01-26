26 января «Барселона» примет «Валенсию» в 21-м туре ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнется в 22.00 по московскому времени. За порядком проследит судейская бригада Сесара Сото Градо. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.50 мск.

Аналитики полагают, что хозяева без проблем заберут три очка: победу «Барсы» дали с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 78% вероятности. Успех «летучих мышей» оценили в 12.50 (8%). Котировка на ничью — 7.00 (14%).

Выигрыш каталонцев с форой (-2) идет за 1.90. Ф2(+2) можно взять за те же 1.90.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.53, ТМ 3 — за 2.50.

Рынок «обе забьют» представили за 1.87, обратную опцию — за 1.88.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Валенсия»

В прошлые выходные каталонцы разошлись вничью с «Хетафе» (1:1) и продлили безвыигрышную серию в чемпионате до четырех туров. На отрезке из восьми матчей ла лиги у сине-гранатовых лишь одна победа и сразу четыре поражения — причем три из них команда Ханси Флика потерпела на своем поле.

Встреча с «летучими мышами» тоже не обещает легкой прогулки: коллектив Карлоса Корберана не уступил в четырех поединках подряд и подает признаки жизни в борьбе за сохранение места в примере. В первом круге «Барса» увезла три очка с «Местальи» (2:1) — тогда соперники огорчили друг друга и преодолели верх по голам. Разборка на «Олимпик Льюис Компанис» также обещает результативный сценарий. Например, в прошлом сезоне клубы устроили здесь яркую перестрелку, которая завершилась в пользу блауграны (4:2).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.07.