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«Барселона» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 26 января 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Валенсия» 26 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Хосе Гайя («Валенсия»).
Фото Global Look Press

26 января «Барселона» и «Валенсия» сыграют в 21-м туре ла лиги. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток судьи Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию в 22.50 мск.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Валенсия

Аналитики назвали каталонцев безоговорочными фаворитами: их победу оценили коэффициентом 1.20, вероятность — примерно 78%. Ничья доступна за 7.00 (14%), успех «Валенсии» — за 12.50 (8%).

Непоражение «летучих мышей» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» идет за 4.60.

Опцию «обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.88.

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Специалисты не сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше трех мячей представлен за 1.53, ТМ 3 — за 2.50.

В прошлой домашней игре «Барса» разнесла «Бетис» (5:1). На то, что блауграна снова оформит больше трех голов, предложили котировку 2.15.

Рынок на то, что гости не поразят ворота каталонцев, можно взять за 1.92.

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