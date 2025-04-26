26 апреля «Барселона» и «Реал» сойдутся в финале Кубка Испании. Игра на стадионе «Ла Картуха» в Севилье начнется в 23.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада во главе с баском Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

По мнению букмекеров, у каталонцев больше шансов на трофей: победа «Барселоны» в основное время предложена с котировкой 2.19, вероятность этого исхода — около 45%. Выигрыш «Реала» доступен за 3.10 (31%), ничья идет за еще большие 3.85 (24%).

Итоговый триумф сине-гранатовых оценен в 1.66, «Реала» — в 2.20.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 в пользу «Барсы» — за 8.20;

• победа «Реала» 2:1 и ничья 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.27, ТМ 3.5 — за 1.63.

Рынок «обе забьют» идет за 1.48, обратный вариант — за 2.62.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

Каталонцы в гораздо лучшей форме: не проигрывают во внутренних турнирах с декабря, а в Кубке Испании выглядели триумфально — испытали сложности только в полуфинале с «Атлетико» (первую встречу сыграли вничью) и забили минимум четыре гола в четырех из пяти матчей турнира. «Реал» выглядит далеко не так ярко. После вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в команде ходят слухи о скором увольнении главного тренера Карло Анчелотти. А в последних семи играх во всех соревнованиях бланкос потерпели четыре поражения в основное время.

Рекомендуемая ставка: «Барселона» выиграет трофей за 1.66.