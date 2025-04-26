«Барселона» — «Реал» (Мадрид): Нагучев назвал победителя Класико

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Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дает прогноз на финал Кубка Испании. «Барселона» и мадридский «Реал» встретятся 26 апреля в 23:00 мск.

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

В какой форме «Барселона»

Каталонцы добрались до финала Кубка, расправившись на прошлых стадиях с «Барбастро» (4:0), «Бетисом» (5:1), «Валенсией» (5:0) и «Атлетико» (4:4, 1:0). «Барселона» завоевывала этот трофей чаще всех (31), а в этом сезоне уже выиграла Суперкубок Испании в финале у «Реала» (5:2) и может стать победителем Лиги чемпионов и Ла Лиги. В чемпионате страны решающая битва со «сливочными» состоится уже через 2 недели, а на следующей неделе начнется противостояние с «Интером». Сине-гранатовые потерпели только 1 поражение в 2025 году от «Боруссии» (1:3), но взяли очки в остальных 26 играх (22 победы и 4 ничьих). В субботу им не поможет лучший бомбардир Роберт Левандовски, которого еще в прошлом матче с «Мальоркой» (1:0) заменил Ферран Торрес. Номинально крайний нападающий забил 5 мячей в Кубке Испании и уверенно смотрится в центре атаки. По флангам ему помогают Рафинья и Ламин Ямаль. Помимо Левандовского в лазарете «Барсы» остаются защитник Алехандро Бальде, опорники Марк Берналь и Марк Касадо. Под вопросом остается участие вратаря Марка-Андре тер Штегена.

В какой форме «Реал» (Мадрид)

Королевский клуб вылетел из Лиги чемпионов от «Арсенала» (0:3, 1:2) и может впервые за долгое время вовсе остаться без трофеев. В Ла Лиге «Реал» выиграл 3 прошлых матча у «Алавеса» (1:0), «Атлетика» (1:0) и «Хетафе» (1:0), но на 4 очка отстает от «Барсы». Шансы завоевать Кубок Испании снижает потеря Килиана Мбаппе, без которого Карло Анчелотти приходится полностью полагаться на бразильцев. Винисиус поучаствовал в результативных атаках в 3 из 4 прошлых «Эль-Класико» и отдал два ассиста в прошлой кубковой игре. В этом розыгрыше «Реал» расправился с «Депортиво Минера» (5:0), «Сельтой» (5:2), «Леганесом» (3:2) и «Сосьедадом» (1:0, 4:4). Сразу 5 мячей в турнире забил Эндрик — вундеркинд получает все больше игровой практики в последних играх и постарается опередить в очной дуэли своего конкурента Феррана Торреса. Помимо Мбаппе в лазарете «Реала» находятся защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао, а также полузащитник Эдуардо Камавинга.

«Барселона» — «Реал» (Мадрид): статистика личных встреч

«Барса» дважды разгромила «Реал» в этом сезоне (4:0 и 5:2), но перед этим проиграла в четырех «Эль-Класико» подряд.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Барселона» — «Реал» (Мадрид) 26 апреля

Победа «Реала» с форой (+1,5) за 1.30

«Барселона» — фаворит кубкового финала, ведь за год она уже дважды обыграла «Реал» с общим счетом 9:2. Вот только каталонцы проигрывают странные матчи в этом сезоне. Рискну предположить, что в этом матче будет немного голов. Возьмем фору королевского клуба (+1,5).

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