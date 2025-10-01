«Барселона» — «ПСЖ»: Гурцкая пророчит уничтожение действующего победителя ЛЧ

1 октября в 22.00 по московскому времени «Барселона» и «ПСЖ» сыграют во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В какой форме «Барселона»

Последнее поражение сине-гранатовые потерпели 4,5 месяца назад, когда в примере уступили «Вильярреалу» (2:3). Этой неудаче предшествовало досрочное завоевание чемпионского титула, поэтому никого не удивило отсутствие максимального настроя и желания победить во что бы то ни стало. Однако с празднованием в каталонском клубе решили не затягивать: в 13 последующих матчах во всех турнирах были одержаны 12 побед. Только «Райо Вальекано» 31 августа не уступил «Барселоне» (1:1). Несмотря на ту неожиданную осечку, по итогам семи туров примеры каталонцы возглавляют турнирную таблицу. В минувшие выходные была одержана тяжелая победа над «Реал Сосьедадом» благодаря голам Жюля Кунде и Роберта Левандовского (2:1). Теперь у сине-гранатовых серия из 44 матчей, в которых забивался хотя бы один гол. Неудивительно, что на гол «Барселоны» в предстоящем туре Лиги чемпионов коэффициент всего в районе 1.10.

На старте турнира подопечные Ханси Флика увезли три очка из Англии, оказавшись сильнее «Ньюкасла» (2:1). Не помешало даже отсутствие Ламина Ямаля, потому что отличную форму набрал Маркус Рашфорд. Дома каталонцы выглядят еще свирепее: 75 голов в последних 17 матчах ЛЧ на своем поле. В шести из семи предыдущих домашних игр в этом соревновании сине-гранатовые забили не менее трех мячей.

В какой форме «ПСЖ»

Действующие победители Лиги чемпионов начали защиту титула с домашнего разгрома «Аталанты» (4:0). Итальянцы могли уступить еще крупнее, но Брэдли Барколя в конце первого тайма не реализовал пенальти. Отличились четыре разных футболиста: Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш. С учетом разгрома «Интера» в финале предыдущего розыгрыша турнира (5:0) парижане могут стать первыми в истории ЛЧ, кому покорится серия из трех победных матчей с разницей минимум в +4 гола. Однако большинству экспертов очевидно, что подобное вряд ли случится. Даже при «правиле бывших» и максимальном настрое Луиса Энрике и Усмана Дембеле напомнить о себе каталонской публике. Новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» будет смотреть за противостоянием с трибуны, потому что максимально не вовремя оказался в лазарете «ПСЖ». Помимо Дембеле, под вопросом выход на поле еще шести футболистов, причем именно лидеров: Витиньи, Кварацхелии, Маркиньоса.

Складывается впечатление, что и ничья будет для парижан неплохим исходом поездки на «Олимпик Льюис Компанис». Да, обновленный «Камп Ноу» по-прежнему недоступен для сине-гранатовых.

«Барселона» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Последнее противостояние команд датируется апрелем 2024 года, когда «ПСЖ» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов на четвертьфинальной стадии. Дома парижане уступили со счетом 2:3, но в гостях взяли уверенный реванш, оказавшись сильнее со счетом 4:1.

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Барселона» — «ПСЖ» 1 октября

«Нас ждет финал мечты, на который все рассчитывали в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. Сейчас команды встречаются на столь ранней стадии. «Барселона» в сумасшедшей форме, чего не скажешь о «ПСЖ», у которого много травмированных игроков. Думаю, каталонцы заберут этот матч, причем уверенно — 3:1 или даже 4:1. В отличной форме пребывает Роберт Левандовски, не удивлюсь, если поляк оформит, скажем, дубль», — считает Гурцкая.

На победу «Барселоны» в два или три мяча в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.50.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита