30 апреля, 08:15

«Барселона» — «Интер»: нерадзурри проиграли три матча подряд

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

30 апреля «Барселона» и «Интер» встретятся в первом полуфинале Лиги чемпионов. Игра на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада француза Клемана Тюрпена. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/2 финала.
30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:3
Интер

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение каталонцам: их победа предложена с котировкой 1.65, что составляет примерно 60% вероятности. Успех нерадзурри доступен за 5.10 (18%), ничья идет за 4.30 (22%).

Проход «Барселоны» в финал можно взять за 1.58, этот рынок на «Интер» доступен за 2.40.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают превосходство сине-гранатовых:

• 2:1 — за 8.50;

• 1:1 — за 9.00;

• 2:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.25.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;).Ровно 15 лет назад «Интер» уже выбивал «Барсу» в полуфинале ЛЧ. Но нерадзурри провожают апрель в ужасной форме

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Интер»

Сине-гранатовые — очевидные фавориты: в 2025 году потерпели лишь одно поражение, а перед полуфиналом ЛЧ выиграли Кубок Испании — в финале одолели «Реал» (3:2 в овертайме). Также «Барселона» показывает высокую результативность: в 12 играх Лиги чемпионов отличилась 37 раз, а меньше двух голов забила лишь в трех встречах. «Интер» же проиграл в трех матчах подряд во всех соревнованиях, а в последних восьми поединках победил всего дважды.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ИТБ1 (1.5) за 1.83.

