«Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов сойдется с «Интером». Первая игра противостояния пройдет 30 апреля на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Французский арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у команды Ханси Флика больше шансов на успех: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности. Выигрыш нерадзурри дан за 5.10 (18%), котировка на ничью — 4.30 (22%).

Проход «Барселоны» в финал можно взять за 1.58, этот рынок на «Интер» доступен за 2.40.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают превосходство «Барселоны»:

• 2:1 — за 8.50;

• 1:1 — за 9.00;

• 2:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.25.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и ИТБ1 (1.5) доступна с котировкой 1.83.