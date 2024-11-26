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«Барселона» — «Брест»: французам пора испытать страдания в ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября в Лиге чемпионов «Барселона» примет на своем поле французский «Брест». Игра между одним из фаворитов турнира и его дебютантом состоится на стадионе «Олимпико» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен босниец Ирфан Пельто.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Брест

Аналитики букмекерской компании Winline убеждены в победе «Барселоны»: ее успех можно взять за 1.17, вероятность такого исхода — около 85%. Триумф «Бреста» котируется за 14.0 (3%), ничья — за 8.00 (12%).

Даже на то, что французы зацепят очки (Х2), коэффициент очень высокий — 5.09.

Верите, что новичок ЛЧ создаст проблемы сине-гранатовым? Можете подстраховаться: Ф2(+1.5) идет за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.66.

Четыре и более гола в предстоящей игре оценены в 1.89, ТМ 3.5 — в 1.91.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Солидная котировка 1.84 на то, что «Барселона» подаст на четыре угловых больше, чем соперник.

Виктор Дьекереш (&laquo;Спортинг&raquo;). «Спортинг» разгромил «Сити» и выиграл 17 из 18 последних матчей. Теперь от Дьекереша достанется «Арсеналу»

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Брест»

«Брест» — безусловная сенсация Лиги чемпионов: новичок турнира набрал 10 очков в четырех матчах и располагается даже выше «Барселоны». Но прежде у французов на пути были сравнительно простые соперники: «Штурм» (2:1), «Спарта» (2:1) и барахлящий «Зальцбург» (4:0). Также «пираты» выжали ничью в тяжелом противостоянии с «Байером» (1:1). «Барселона» — совершенно другой уровень, тем более матч состоится в Каталонии. Думаю, гости с первых же минут сядут в глухую оборону, но даже это их не спасет — жду крупную и уверенную победу Левандовски и компании. Учитывая еще и тот факт, что в последние недели «Брест» проиграл значительно менее серьезным «Ницце» (0:1), «Монпелье» (1:3) и «Монако» (2:3).

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» в первом тайме, в матче и ТБ 2.5 за 1.75.

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ФК Барселона
ФК Брест
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