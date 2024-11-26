26 ноября «Барселона» на стадионе «Олимпико» в Каталонии померяется силами с «Брестом». Игра 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен босниец Ирфан Пельто.

Аналитики букмекерской компании Winline убеждены, что «Барселона» заберет три очка: ее успех можно взять за 1.17, вероятность такого исхода — около 85%. Триумф «Бреста» котируется за 14.0 (3%), ничья — за 8.00 (12%).

Даже на то, что французы зацепят очки (Х2), коэффициент очень высокий — 5.09.

Верите, что новичок ЛЧ создаст проблемы сине-гранатовым? Можете подстраховаться: Ф2(+1.5) идет за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.66.

Четыре и более гола в предстоящей игре оценены в 1.89, ТМ 3.5 — в 1.91.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Солидная котировка 1.84 на то, что «Барселона» подаст на четыре угловых больше, чем соперник.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

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