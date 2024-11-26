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«Барселона» — «Брест»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября «Барселона» на стадионе «Олимпико» в Каталонии померяется силами с «Брестом». Игра 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен босниец Ирфан Пельто.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Брест

Аналитики букмекерской компании Winline убеждены, что «Барселона» заберет три очка: ее успех можно взять за 1.17, вероятность такого исхода — около 85%. Триумф «Бреста» котируется за 14.0 (3%), ничья — за 8.00 (12%).

Даже на то, что французы зацепят очки (Х2), коэффициент очень высокий — 5.09.

Верите, что новичок ЛЧ создаст проблемы сине-гранатовым? Можете подстраховаться: Ф2(+1.5) идет за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.66.

Четыре и более гола в предстоящей игре оценены в 1.89, ТМ 3.5 — в 1.91.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Кенан Йылдыз (&laquo;Ювентус&raquo;). «Астон Вилла» и «Ювентус» редко побеждают. Но в очном матче будет горячо

Солидная котировка 1.84 на то, что «Барселона» подаст на четыре угловых больше, чем соперник.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

  • 2:0 в пользу «Барсы» — 6.20;
  • 3:0 — 6.80;
  • 2:1 — 8.20.

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