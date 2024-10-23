Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 23 октября 2024 года

23 октября «Барселона» примет «Баварию» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Славко Винчич из Словении. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

В букмекерской компании Winline полагают, что хозяева заберут три очка: победу «Барсы» дали с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 38% вероятности. Успех мюнхенцев оценили в 2.65 (36%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Тотал больше трех мячей доступен за 1.53, ТМ 3 — за 2.50.

Аналитики уверены, что соперники огорчат друг друга: опция «обе забьют» представлена за 1.36, обратный вариант — за 3.15.

В прошлом туре «Бавария» уступила «Астон Вилле» в Бирмингеме (0:1). Рынок на то, что гости не поразят ворота каталонцев, идет за 5.00.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом предлагают за 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»

В прошлом туре общего этапа ЛЧ каталонцы разнесли «Янг Бойз» (5:0), а затем разгромили «Алавес» (3:0) и «Севилью» (5:1) в ла лиге. Встреча с мюнхенцами обещает интересную тактическую дуэль, которая вряд ли вместит в себя большое количество голов: например, именно такими получились поединки «Баварии» с «Байером» (1:1) и «Астон Виллой» (0:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.90.

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