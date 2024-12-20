«Барселона» — «Атлетико»: Адамян верит, что мадридцы возьмут реванш за последние поражения

21 декабря в 23.00 по московскому времени в 18-м туре ла лиги «Барселона» примет «Атлетико». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Барселона»

В последнее время каталонцы демонстрируют слабые результаты в чемпионате Испании. В пяти предыдущих матчах в ла лиге они сыграли вничью с «Сельтой» (2:2), уступили «Лас-Пальмасу» (1:2), легко разобрались с «Мальоркой» (5:1), разошлись миром с «Бетисом» (2:2) и потерпели поражение от «Леганеса» (0:1). Регулярные потери очков привели к тому, что теперь «Барселона» только по дополнительным показателям опережает «Атлетико», который идет на втором месте. При этом сине-гранатовые сыграли на одну встречу больше. В то же время в Лиге чемпионов команда выступает гораздо более стабильно. После стартового поражения от «Монако» (1:2) подопечные Ханси Флика одержали пять побед подряд: над «Янг Бойз» (5:0), «Баварией» (4:1), «Црвеной Звездой» (5:2), «Брестом» (3:0) и дортмундской «Боруссией» (3:2).

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В этом сезоне ла лиги «Барселона» превосходно действует в атаке и лидирует по результативности (50 голов). Вместе с тем в защите каталонцы допускают много ошибок и не входят в топ-5 по пропущенным мячам (20). В последнем матче против «Леганеса» «Барселона» позволила сопернику открыть счет уже на четвертой минуте. После этого сине-гранатовые создали несколько опасных моментов, но не реализовали их и потерпели поражение.

В какой форме «Атлетико»

Победная серия «Атлетико» во всех турнирах насчитывает уже 11 матчей. На этом отрезке в ла лиге мадридцы поочередно обыграли «Лас-Пальмас» (2:0), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (2:1), «Вальядолид» (5:0), «Севилью» (4:3) и «Хетафе» (1:0). Благодаря этим впечатляющим результатам «матрасники» на очко опередили «Реал» и вышли на вторую позицию в турнирной таблице. Удачно «Атлетико» провел и три последние встречи в Лиге чемпионов, в которых взял верх над ПСЖ (2:1), пражской «Спартой» (6:0) и «Слованом» (3:1). А в предыдущем матче в Кубке Испании подопечные Диего Симеоне одержали волевую победу над «Касереньо» (3:1).

Как и в свои лучшие годы, в этом розыгрыше ла лиги «Атлетико» чаще всего надежно обороняется и делит первое место с «Реал Сосьедадом» по пропущенным мячам (по 11). Кроме того, мадридцы довольно эффективно проявляют себя в нападении и занимают третью строчку по результативности (31 гол). В девяти из 11 предыдущих игр во всех турнирах «матрасники» забивали как минимум два мяча. Впрочем, в последней встрече с «Хетафе» «Атлетико» ограничился одним голом, но при этом команда не пропустила и продлила свою победную серию.

«Барселона» — «Атлетико»: статистика личных встреч

В последний раз «Атлетико» обыграл «Барселону» в октябре 2021 года. С тех пор каталонцы победили в пяти матчах подряд. В прошлом сезоне сине-гранатовые с минимальным перевесом выиграли на своем поле (1:0) и одержали разгромную победу в гостях (3:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Барселона» — «Атлетико» 21 декабря

«В последнее время «Барселона» успешно проводит встречи с «Атлетико». Однако я считаю, что в этот раз каталонцам будет трудно победить. Из-за продолжающихся проблем в обороне они растеряли большое преимущество в ла лиге. Наверняка поражение от скромного «Леганеса» только усугубило моральное состояние команды. В свою очередь «Атлетико» находится в отличной форме и, скорее всего, воспользуется уязвимостью защиты «Барселоны». К тому же нападение сине-гранатовых будет ослаблено из-за травмы Ламина Ямаля. Мне кажется, что в предстоящем матче подопечные Симеоне возьмут хотя бы одно очко», — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на ничью или победу «Атлетико» (Х2) можно поставить с коэффициентом 1.92.

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