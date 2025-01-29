29 января в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет дома с «Аталантой». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер.

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «Барсе». На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.70, что примерно 59 % вероятности исхода. Ничья котируется за 4.40 (22 %), успех «Аталанты» — за 4.60 (19 %).

На то, что гости не уступят (Х2), предложено поставить за 2.15.

В пяти последних матчах с участием каталонцев было забито 32 мяча. Игры бергамасков тоже довольно результативные. Поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.85. Противоположный вариант доступен за 2.00.

Выигрыш «Барселоны» с форой (-1.5) мяча оценен в 2.60.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на предварительное превосходство хозяев, ничья 1:1 за 9.50.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Аталанта»

«Барселона» демонстрирует какую-то бешеную результативность: с огромным отрывом лидирует по голам и в ЛЧ, и в ла лиге. В двух последних матчах против «Валенсии» и «Бенфики» каталонцы забили 12 мячей. Левандовски, Рафинья, Ямаль и другая молодежь на месте и в здравии — думаю, совместными усилиями они дома забьют «Аталанте» и в первом, и во втором таймах.

Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет в обоих таймах за 1.95.

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