«Барселона» в 22-м туре ла лиги сойдется с борющимся за выживание «Алавесом». Игра пройдет 2 февраля на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, арбитр Хосе Мунуэра Монтеро даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

02 февр, 16:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

По мнению букмекеров, сине-гранатовые — огромные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.18, что примерно 83% вероятности. Выигрыш гостей дан за 14.0 (6%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 7.80 (11%).

В первом круге «Барселона» без проблем разгромила «Алавес» на выезде (3:0). Вероятность непоражения андердога в предстоящей встрече оценена в 5.01.

Наиболее ожидаемые аналитиками исходы матча отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 6.80;

• 4:0, 2:1 и 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.94, обратный вариант доступен за 1.86.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Алавес»

Каталонцы очень много забивают: первыми в этом сезоне преодолели отметку в 100 голов во всех турнирах — затратили на это всего 32 матча. В чемпионате они отличаются в среднем 2,81 раза за 90 минут, а гонку бомбардиров ла лиги с 17 мячами возглавляет Роберт Левандовский. В четырех из предыдущих шести игр во всех турнирах каталонцы вообще заколачивали минимум пять голов.

Впечатляет и статистика личных встреч с «Алавесом»: «Барса» выиграла в восьми из 10 предыдущих очных матчей во всех соревнованиях, а в первом круге этого сезона разгромила соперника 3:0. Вдобавок гости плохо защищаются — больше них в чемпионате Испании пропустили только три коллектива.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.78.