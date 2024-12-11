11 декабря «Атлетико» встретится с одной из худших команд общего этапа Лиги чемпионов — «Слованом». Игра пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, литовский арбитр Манфредас Лукьянчукас даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: их триумф предложен с котировкой 1.07, вероятность этого исхода — около 91%. Выигрыш «Слована» дан за 25.0 (2%), ничья тоже доступна за солидные 10.0 (7%).

Коллектив из Словакии не набрал ни одного очка в стартовых пяти турах общего этапа, проиграв все матчи. Поставить на то, что они не уступят в Мадриде, можно с коэффициентом 7.14.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Атлетико»:

• 3:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 6.40.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.74, ТМ 3.5 — за 2.06.

Рынок «обе забьют» можно взять за 2.40, обратный вариант — за 1.53.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Слован»

Хозяева находятся в отличной форме: подошли к игре после девяти подряд побед и лишь однажды за это время отличились менее двух раз. В ЛЧ у команды Диего Симеоне тоже все неплохо — девять очков и уверенное место в зоне плей-офф. «Слован» же выступает гораздо хуже — уступил во всех пяти турах с общим счетом 4:18, пропустив больше всех в турнире — в среднем 3,6 гола за 90 минут. Перед «Атлетико» словаки еще и уступили «Жилине» (1:2) в национальном чемпионате.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.71.

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