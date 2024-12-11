«Атлетико» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов примет «Слован», проигравший во всех пяти предыдущих встречах. Игра пройдет 11 декабря на стадионе «Сивитас Метрополитано» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр — Манфредас Лукьянчукас из Литвы. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Атлетико» огромным фаворитом: победа мадридцев идет с котировкой 1.07, что приблизительно 91% вероятности. Успех гостей доступен за 25.0 (2%), ничья дана за 10.0 (7%).

Коллектив из Словакии не набрал ни одного очка в стартовых пяти турах общего этапа, проиграв все матчи. Поставить на то, что они не уступят в Мадриде, можно с коэффициентом 7.14.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Атлетико»:

• 3:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 6.40.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.74, ТМ 3.5 — за 2.06.

Рынок «обе забьют» можно взять за 2.40, обратный вариант — за 1.53.

Комбинированная опция на победу «индейцев» и тотал больше 3.5 мяча предложены за 1.76.

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