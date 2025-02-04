4 февраля «Атлетико» примет «Хетафе» в четвертьфинале Кубка Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. Главный судья — Гильермо Куадра Фернандес. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 23.20 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала.

04 февр, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Эксперты назвали хозяев фаворитами: поставить на победу «индейцев» можно с коэффициентом 1.48, что составляет около 63% вероятности. Выигрыш «Хетафе» оценили в 7.50 (13%). Ничью предложили за 4.10 (24%).

Верите, что команда Пепе Бордаласа не уступит в основное время? Опция X2 доступна за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.35. Обратный рынок дали с котировкой 1.55.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Хетафе»

В середине декабря соперники встречались на «Метрополитано» в первом круге ла лиги — хозяева дожали «Хетафе» с минимальным счетом (1:0). Достойные поражения — фишка коллектива Пепе Бордаласа: в этом сезоне темно-синие еще никому не уступали разгромно. В первый месяц 2025-го клуб из пригорода Мадрида и вовсе ни разу не проиграл — добыл четыре победы и две ничьих. Парням Диего Симеоне должно хватить класса и характера, чтобы прервать эту серию. Но сделать это будет непросто. Тем более в этой кубковой кампании «индейцы» не блистали результативностью даже против команд из низших лиг: например, с «Виком» (2:0) из шестого дивизиона или «Марбельей» (1:0) из третьего.

Рекомендуемая ставка: «Атлетико» победит и ТМ 3.5 за 2.00.