14 января «Ювентус» навестит «Аталанту» в перенесенной игре 19-го тура чемпионата Италии. Она пройдет в Бергамо на «Гевисс Стэдиум» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.35 мск.

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на три очка: победа бергамасков доступна за 2.10, это приблизительно 44% вероятности. На выигрыш «Юве» и ничью предложили одинаковую котировку 3.55 (28%).

Туринцы пока не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Считаете, что серия команды Тиаго Мотты продолжится? Опция Х2 идет с коэффициентом 1.75.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.85. Обратный вариант представили за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.75. «Аталанта» пробила верх по голам в пяти домашних встречах подряд.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»

«Старая синьора» — единственная команда, у которой нет поражений в нынешнем чемпионате. При этом у туринцев 12 ничьих — больше всех среди клубов топ-5 лиг Европы. Бергамаски очень хороши на своем поле в серии А: первый и единственный проигрыш случился 24 сентября. После этого парни Джанпьеро Гасперини победили на «Гевисс Стэдиум» шесть встреч подряд. В пяти матчах влетело 3+ мяча — в каждом из них «Аталанта» обменялась голами с соперниками. У коллектива Тиаго Мотты этот сценарий зашел в четырех из шести последних встреч во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.30.