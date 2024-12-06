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«Аталанта» — «Милан»: где смотреть матч серии А 6 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Милан» 6 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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ФК «Милан».
Фото Getty Images

6 декабря «Аталанта» примет «Милан» в 15-м туре чемпионата Италии. Место встречи — «Гевисс Стэдиум» в Бергамо. Игра начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.35 мск.

Италия. Серия А. 15-й тур
06 дек, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Милан

В букмекерской компании Winline склоняются к победе «Аталанты»: на это событие предложили котировку 1.93, что составляет примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 3.55 (28%), выигрыш команды Паулу Фонсеки — за 3.70 (27%).

Поставить на успех бергамасков с форой (0) можно за 1.45. Эта же опция на гостей ждет вас за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный рынок — за 2.27.

В трех выездах подряд россонери отличились как минимум трижды. Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 гола идет за 2.75.

Матвей Сафонов (&laquo;ПСЖ&raquo;). Сафонов сел в запас после двух стартов подряд — и «ПСЖ» потерял очки с «Нантом». Вернется ли Матвей в ворота на игру с «Осером»?

Сухарь в исполнении коллектива Джанпьеро Гасперини представлен с коэффициентом 3.05.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Аталанты»:

  • 1:1 — за 5.80;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 1:0 — за 8.00.

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