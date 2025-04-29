29 апреля «ПСЖ» навестит «Арсенал» в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов. Место встречи — стадион «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе команды Микеля Артеты: поставить на «канониров» предложили с коэффициентом 2.10, это около 42% вероятности. Выигрыш «ПСЖ» и ничья идут за одинаковые 3.45 (29%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88. Рынок «обе забьют» представлен за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Через неделю командам предстоит ответный матч на «Парк де Пренс», но выбрать участника финала можно уже сейчас. Проход «Арсенала» оценили в 1.92, на парижан дали котировку 1.88.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «ПСЖ»

В октябре команды встречались на «Эмирейтс» на общем этапе ЛЧ — «канониры» выиграли всухую (2:0). Однако с тех пор многое изменилось, и сдержать атаку «ПСЖ» у «Арсенала» получится вряд ли. За полгода Луис Энрике превратил столичный клуб в голевую машину — Усман Дембеле и компания отличились в 18 выездах подряд. При этом красно-синие все еще не блещут надежностью в обороне и пропустили в 12 из 15 последних игр. Последний факт, который намекает на результативный сценарий: и лондонцы, и парижане оформили 2+ мяча в семи предыдущих матчах из 11.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.20.

